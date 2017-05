Experto propone que Chile retrase la hora en 120 minutos

El doctor John Ewer, del Instituto Milenio, explicó en Cooperativa su propuesta de atrasar la hora 120 minutos en vez de una hora, equiparando el huso horario al de Lima por sobre Brasilia.

En diálogo con Una Nueva Mañana, Ewer destacó que "nosotros somos muy sensibles a la luz, la luz decide cuando empieza el día. Si el sol se levanta más tarde, nosotros nos despertamos más tarde".

"En un día de trabajo el despertador va a sonar a las 06:00, 07:00 y eso significa que hay una diferencia de dos o tres horas entre cuando tu te despiertas sin despertador o con despertador. Ese déficit de dos horas te pasa la cuenta", añadió.

"Hay que fijar el huso que le corresponde. Si uno se fija en los países grandes, en los que se preocupan como Estados Unidos tienen cuatro horarios", precisó el experto.

Ewer aseveró que "en la época de Frei tuvo sentido por motivos energéticos, eso ya no corre hoy día (...) el cambio que vamos a tener este sábado va a ser bueno, en el sentido de que vamos a tener una hora más para dormir".

Al ser consultado sobre la decisión de no cambiar el horario en la Región de Magallanes, Ewer indicó que "me parece mal, porque se consultó a las personas que hacen ruido, a los adultos, no se consultó a los niños y tampoco a las personas que tienen que lidiar con el aprendizaje de los jóvenes y tampoco se ha estudiado el impacto sobre la salud de los habitantes".

En relación a estos puntos, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, indicó que "los elementos que surgieron ahí básicamente ni siquiera son energéticos, eran temas de seguridad, de accidentes, incluso en término de delito por la mañana, ausentismo escolar, todo lo que llevó a la necesidad de tener este horario de invierno".

"Efectivamente si uno se coloca en el mapa, desde ese punto de vista, es un horario distinto. Las decisiones en distintos momentos fueron por razones distintas", precisó, añadiendo que en 2019 se definirá una nueva política en este tema.

"En el caso de Magallanes nos pareció importante valorar esta hora de luminosidad y las consecuencias positivas que eso puede tener", sentenció Rebolledo.