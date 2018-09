Ascenso póstumo para motorista de Carabineros muerto en servicio

El general director de Carabineros, Hermes Soto, confirmó este lunes que el sargento primero Raúl Yáñez, quien murió el sábado tras chocar en su moto mientras perseguía a un grupo de presuntos asaltantes en el centro de Santiago, será ascendido a suboficial mayor de manera póstuma.

Durante la presente jornada se realizan los funerales del funcionario en la iglesia institucional, siendo homenajeado por sus compañeros de trabajo de la Primera Comisaría de Santiago.

El mayor Rodrigo Barra expresó estar "completamente impactado por la gran pérdida de Raúl, una extraordinaria persona, un ejemplo para el personal menos antiguo, siempre él estaba llano y presto para dar consejos, no tanto profesional, sino la parte humana a los carabineros que venían recién egresados y eran parte de la dotación de la Primera Comisaría".

De acuerdo con el relato de testigos, el motorista se vio obligado a conducir contra el tránsito e impactó de frente con un auto en el paso bajo nivel de Carmen con Alameda, falleciendo posteriormente en la ex Posta Central.

El mártir número 1.210 de la policía uniformada y motorista por 22 años tiene dos hijos, estaba divorciado y llevaba 25 años de servicio en la institución.

En la Iglesia Institucional autoridades, familiares y amigos despidieron al Sargento Primero Raúl Alfredo Yáñez Muñoz. pic.twitter.com/2KwMmGRIvG — Carabineros de Chile (@Carabdechile) 24 de septiembre de 2018

Hasta la ceremonia llegó uno de los testigos del accidente, Mauricio Morales, un civil que le prestó ayuda a Yáñez, bajándose de un taxi y trasladándolo a la ex Posta Central.

"Al observar bastante gente, nadie hacía nada, y rápidamente procedo a trasladarlo a la posta más cercana, la ex Posta Central, y procedí, tomé un vehículo particular, hice para un vehículo particular que desconocía, que se lo llevara para trasladarlo rápidamente a la asistencia", declaró.

Endurecer penas para "motochorros"

Mientras que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que estuvo presente en la ceremonia en representación del Presidente Sebastián Piñera -quien se encuentra este lunes en La Araucanía-, fue consultado sobre este tipo de delitos protagonizados por sujetos en motocicletas o "motochorros", afirmando que "son delitos que están siendo analizados por comisiones y mesas técnicas para poder insertarlos dentro de la legislación chilena".

"No sólo endureciendo las penas, sino que tipificándolo en función de lo que son la adecuación del delito a las realidades nuevas. Creemos que éste es un buen ejemplo de cómo ha ido la tipificación del delito en Chile y ésta es una de las situaciones que hay que abordar", aseveró.

Aún no hay detenidos por este hecho.