Diputado RN: El general Villalobos ha tenido que bailar con la fea

El ministro Mario Fernández dijo que "no hay motivo para pedirle la renuncia" al general.

El diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida apoyó la decisión del Gobierno de mantener al mando de Carabineros al general director Bruno Villalobos.

En una entrevista publicada este sábado por El Mercurio el ministro del Interior, Mario Fernández, aseguró que "no hay motivo para pedirle la renuncia al general Villalobos".

La opinión del secretario de Estado DC contrasta con la de su correligionario Jaime Pilowsky, presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el "Pacogate", quien consideró que, "desde el punto de vista político, es impresentable, una irresponsabilidad" que Villalobos siga en su cargo.

A juicio de Fuenzalida, "antes de determinar responsabilidades que pudiesen llegar hasta el general Villalobos hay que saber a la verdad".

"Anticiparse a la verdad cuando no se conoce me parece un poco irresponsable... Creo que si bien al general Villalobos le ha tocado estar en este proceso y en el proceso del desfalco de Carabineros, no tiene ninguna verdadera implicancia", comentó.

"(Villalobos) ha tenido que bailar con la fea, de alguna manera; con situaciones que le han pegado muy fuerte a Carabineros, pero yo no se qué cuál es solución de sacar al general, no sé qué se soluciona sacando al general Villalobos, si el problema finalmente lo está viendo la institución", afirmó Fuenzalida.

El también integrante de la comisión investigadora agregó que esta opinión "no tiene nada que ver" con su consideración de que "el Gobierno ha tenido un accionar bastante pasivo en este tema".