Jefes de Carabineros y la PDI renunciaron a la cuestionada dieta de la Mutualidad

El general director de Carabineros, Hermes Soto, y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Héctor Espinosa, renunciaron a las remuneraciones que ambos reciben de la Mutualidad de Carabineros (Mutucar).

El origen y destino de estas cuestionadas dietas, entregadas a las autoridades policiales por el organismo que presta servicios de aseguradora a los funcionarios de ambas instituciones, fueron de interés del fiscal Eugenio Campos, que indaga el millonario fraude en la policía uniformada.

La Mutualidad tiene un consejo de nueve miembros -entre ellos el director de la PDI y el general director de Carabineros-, quienes reciben una remuneración a partir de los excedentes de la aseguradora, los que en 2016 llegaron a 24 millones de pesos anuales.

Según reveló el diario La Tercera, el jefe de la PDI, a través de una carta con fecha 6 de enero, informó "la suspensión de mi asistencia al Consejo de Administración de la Mutualidad, como también del pago de la retribución económica" tras el dictámen de la Contraloría General de la República que comunicó dos días antes que "no corresponde" que las autoridades integren el directorio.

Tras la resolución, todas las instituciones de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y la Fuerza Aérea) recurrieron al ente contralor para que se pronunciara si podría realizarse alguna reconsideración. Lo mismo hizo Carabineros el 26 de enero, cuando el general director aún era Bruno Villalobos.

General Hermes Soto: "No lo voy a recibir tampoco"

"No recibo ningún peso de la Mutualidad, no lo voy a recibir tampoco, porque no está clara la definición de eso", informó, a su vez, el general director Hermes Soto ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, luego que Contraloría aceptara la petición de Carabineros y "suspendiera" su dictámen en el caso de las autoridades policiales.

En esta misma línea, fuentes de la institución señalaron al rotativo que todos los miembros de Carabineros, incluidos Hermes Soto (que ya asistió a una reunión del consejo) renunciarán al pago de excedentes, pero que están consultando cómo, jurídica y administrativamente, pueden zanjar esa salida y establecerlo de manera tácita en el estatuto de la policía uniformada.

La suspensión del dictámen del organismo contralor en el caso de los jefes policiales significa que por el momento el proceso queda "en veremos", a la espera de una resolución final, y en el caso de la FF.AA., la Contraloría busca recibir información requerida al Ministerio de Defensa, señala el matutino.