Hijo de ministro Chadwick renunció a su cargo en el Gobierno

Andrés Chadwick Costa, hijo del ministro del Interior Andrés Chadwick Piñera, anunció este sábado su renuncia a su cargo de productor general de la Presidencia, cargo por el que ganaba una remuneración bruta de 5,5 millones de pesos mensuales.

El hijo de Andrés Chadwcik Piñera trabajó en la campaña presidencial del entonces candidato de Chile Vamos y hasta este sábado era el productor general del departamento de producción presidencial de La Moneda.

En una carta enviada al mismo Presidente Sebastián Piñera revelada hoy, Chadwick Costa explicó que su renuncia se debe a las acusaciones transversales de nepotismo que han afectado al Gobierno desde el fallido nombramiento de Pablo Piñera, hermano del Mandatario, como embajador en Argentina.

"Hoy existe la intención de prejuzgar la participación de familiares en el Gobierno, sin valorar los méritos, ni las capacidades, y yo no quiero perjudicarlo a usted, al Gobierno y mucho menos, alimentar a los malintencionados que buscan atacar a mi familia. Por lo anterior, he decidido renunciar a mi cargo", escribió el hijo del ministro del Interior.

"Pienso que la política no debiera tratarse nunca de las personas, sino de las ideas detrás de un proyecto, un propósito, una misión. Siempre he querido, con mi esfuerzo, colaborar a esa causa. Jamás he querido que mi trabajo genere interpretaciones que puedan causar algún daño a Usted, al equipo o al gobierno. Nada más ajeno a mi persona y mis motivaciones", afirmó Chadwick Costa en su carta.

"No me avergonzaré jamás de llamarme como me llamo. De mi padre no sólo heredé el nombre y su apellido, sino también la convicción de que son la humildad, el rigor, el trabajo y el esfuerzo los valores que nos construyen como personas, y que es esa la manera en la que se crece y se avanza", concluyó.