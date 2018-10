Denunciantes de Karadima interponen recurso de reposición en contra de conciliación

El abogado Juan Pablo Hermosilla, en representación de los denunciantes del caso Karadima, interpuso un recurso de reposición en contra del proceso de conciliación al que citó la Corte de Apelaciones en el caso de encubrimientos de la Iglesia y por el cual se enfrentan al Arzobispado.

El abogado explicó que "presentamos un escrito pidiéndole a la Corte que deje sin efecto la resolución que dictó, llamándonos a conciliación el 20 de noviembre".

"Creemos que no solo es inútil -hay que recordar que hemos tenido tres- y para lo único que sirvieron fue para dañar más a mis defendidos. Para crearles más expectativas, daño psicológico y emocional. No tiene ningún sentido", agregó.

"Como se escuchó en los alegatos el otro día, el Arzobispado está en una posición firme, dice que no hubo encubrimiento y que hicieron todo bien. Lo único que va a lograr esto -que es algo que le interesa a la Iglesia- es dilatar más las cosas", expresó el abogado.

Las razones

Las razones que argumenta el recurso tienen relación con que "se han iniciado innumerables e infructuosas instancias de conciliación, tanto judicial como extrajudicialmente, todas las cuales han implicado un enorme y agotador esfuerzo psicológico y emocional".

"No sólo implica una dilación innecesaria en un proceso que se ha prolongado por más de un año ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, sino que también un acto de retraumatización gratuito e innecesario para mis representados, quienes se verán enfrentados nuevamente a la intransigente actitud del Arzobispado de Santiago", agrega el documento.

Además explica que "la única posibilidad de acuerdo se configuraría mediante el reconocimiento por parte de la demandada de la existencia de encubrimiento, lo que se condice con allanarse a la demanda de autos".

Por otro lado, aclaran que "no es un punto controvertido para esta parte la determinación de eventuales montos o procedimientos indemnizatorios, por lo que no se trata de un punto controvertido entre las partes", aclarando que la indemnización no es lo importante.

Juan Carlos Cruz: Los encubridores no van a ganar

Los denunciantes del caso Karadima han manifestado su descontento con la citación a un proceso conciliatorio.

En ese sentido, Juan Carlos Cruz, aseguró que "no hay conciliación. Vamos a pelear hasta que no nos quede absolutamente ningún recurso. Tácticas que favorezcan al Arzobispado, a (Francisco Javier) Errázuriz y a (Ricardo) Ezzati no es justicia", aseguró.

"Los encubridores no van a ganar. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Con criminales no se negocia", agregó.