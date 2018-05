"Dios te hizo gay y te quiere así": Cruz revela cercana conversación con el papa Francisco

Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Karadima, que a fines de abril se reunió con el papa Francisco para conversar de los casos de abuso sexual y encubrimiento en la Iglesia chilena, reveló que también conversó de su homosexualidad con el pontífice quien, más allá de la postura clásica del cristianismo, lo acogió.

En conversación con el diario español El País, el periodista chileno contó que habló con el papa sobre cómo lo hicieron sufrir más por ser homosexual. "A él (Francisco) le habían dicho prácticamente que yo era un perverso", dijo Cruz.

"Ahí le expliqué que yo no soy la reencarnación de San Luis Gonzaga, pero no soy una mala persona, trato de no hacerle daño a nadie. Me dijo 'Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así y a mí no me importa. El Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres'", relató uno de los principales denunciantes de Karadima.

Para el diario The Guardian, que recogió esta entrevista, los dichos del pontífice argentino "es el comentario más sorprendente sobre la homosexualidad que ha pronunciado un líder de la Iglesia Católica Romana".

Respecto al encuentro con el papa sobre el comportamiento del clero chileno y a las consecuencias que vinieron después -incluida la renuncia de 34 obispos-, Cruz reconoció que está "sobrepasado".

"Después de pasar una semana en casa del Papa hablando con él horas, como si lo conociera de toda la vida, y él tan cariñoso, ahora ver que él en la carta a los obispos chilenos les decía muchas cosas de las que hablamos (...). Me emocionó que él se tomase tan en serio lo que conversamos. Sentí que nuestra visita no fue una cosa de protocolo, de relaciones públicas", afirmó.

"El Papa nos trató como reyes en Santa Marta y a los obispos como niños", afirmó Cruz.

Juan Carlos Cruz también contó a El País que Jorge Bergoglio se disculpó con él. "Lo primero que me dijo fue 'te quiero pedir perdón, a nombre del Papa y de la Iglesia por todo lo que has pasado. Te pido perdón por mí, porque fui causa de esta situación que te causó tanto dolor en estos últimos meses'".

"Yo le contesté que no puede ser que esté rodeado de personas como el nuncio (Ivo Scapolo) que es nefasto, al cardenal Errazuriz que lo malinforma, que es tóxico. Y después tiene obispos que son una verdadera mafia, que todo lo tapan, lo minimizan", añadió.

Según Cruz, "el papa estaba espantado. Le dije que esos hombres han hundido su imagen en Chile, por eso se encontró que había poca gente en las misas. Él me dijo que le encantó ir a Chile pero había visto cosas raras. Lo vi dolido por haber ido a Chile con tan mala información, por eso le creo".

Juan Carlos Cruz afirmó al diario español que le contó de los abusos de Karadima "con mucho detalle. Yo lloré y a él se le notaba dolido. Me puso la mano en el hombro y me dijo 'llora chiquillo'".

El periodista chileno cree que Francisco se tomó "muy en serio" los casos de abuso, asegurando que "pedirle la renuncia a toda una conferencia episcopal es un paso enorme, no lo habíamos visto antes".

En esa línea, manifestó que Jorge Bergoglio "está dando pasos inéditos, sabe que esto lo está viendo todo el mundo. Estoy optimista, no quiero pecar de naif pero sí".

"Todo esto tiene un efecto tsunami, ya está el precedente chileno, pasará en otros países. Estamos muy esperanzados. Esta gente es muy malvada, lo único que queremos en Chile es que se vayan para su casa. El Papa nos trató como reyes en Santa Marta y a los obispos como niños. Está claro que nos creyó a nosotros. Cuando viajó a Chile tenía mala información, quiero darle una segunda oportunidad, se la merece como todo el mundo", puntualizó.