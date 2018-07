Experto no descartó que eventual reemplazante de Ezzati sea extranjero

El doctor en Historia y experto en la Iglesia Católica, Marcial Sánchez, no descartó que el papa nombre a un extranjero al frente del arzobispado de Santiago en el caso de aceptar la renuncia del cardenal Ricardo Ezzati, todo en medio de los nuevos casos de abusos conocidos en la Iglesia.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Sánchez sostuvo que estima que Ezzati no debería superar septiembre al mando de la Iglesia y, en esa línea, no descartó que un extranjero pudiera hacerse cargo del Arzobispado de Santiago o también algún religioso chileno que no forme parte del grupo de los actuales obispos.

"Así como están las cosas no me atrevería a nombrar a ninguno de los que está en Chile, estoy hablando de los que fueron al Vaticano y tuvieron la conversación con el papa que les dijo todo lo que ya sabemos que les dijo", comentó Sánchez.

"Me atrevería a buscar una persona por fuera, puede ser en el propio Chile, y también en el extranjero", recalcó.

En cuanto al caso de Jordi Bertomeu, enviado papal junto a Charles Scicluna para escuchar a las víctimas de la Iglesia, Sánchez aseveró que su nombre "está sonando" y que "es absolutamente factible que Bertomeu podría llegar a Chile como administrador apostólico y también pueda ser nombrado arzobispo".

Cabe recordar que el nombre de Bertomeu se ha mencionado también como eventual nuncio apostólico, aunque de momento el papa no ha tomado determinaciones al respecto.

Ezzati matiza apertura a modificar protocolo de denuncia

Aunque el fin de semana el obispo Ezzati se había abierto a la modificación del protocolo para las denuncias de abusos en la Iglesia Católica y que estaba a favor de que la justicia civil tome los casos que involucren a religiosos, ahora matizó sus dichos y planteó que hay que respetar la decisión de las víctimas.

"La Iglesia siempre ha respetado y seguirá respetando. Lo que es el secreto de una persona, lo puede decir siempre, nosotros le aconsejamos que lo diga en la Fiscalía, pero si la persona no quiere, la libertad es de la persona", manifestó el arzobispo de Santiago, quien de todos modos aclaró que "cuando hay menores de edad es otra cosa".

La idea del cardenal fue cuestionada por la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien la calificó como reactiva a las indagatorias que realiza la Fiscalía.

Además hizo hincapié en que la Iglesia actualmente no tiene la obligación legal de llevar las denuncias a la justicia civil.

"Acá yo creo que no se debe dejar de lado el deber ético, moral, exigible quienes lideran una Iglesia y que evidentemente desde ningún punto de vista resulta comprensible que se pudiera tolerar el que no denunciaran eso", comentó.

"Me parece absolutamente tardía (la reacción), porque uno lo que hubiese esperado es que el cardenal Ezatti tomara esa definición hace mucho tiempo atrás", añadió Muñoz.