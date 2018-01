Juan Barros espera que con la nueva investigación vaticana "resplandezca la verdad"

El obispo Juan Barros dijo esperar que, con la designación del arzobispo de Malta, Charles Scicluna, como delegado del papa Francisco para aclarar las denuncias de encubrimiento de abusos sexuales en su contra, pueda "resplandecer la verdad".

En un documento enviado a la Conferencia Episcopal y dado a conocer por el vocero de ésta, Jaime Coiro, se indica que "el obispo (Barros) se encuentra hoy en actividad fuera de la ciudad", pero "expresó que todo lo que disponga el papa lo acoge con fe y alegría".

Barros asume la investigación "pidiendo a Dios que resplandezca la verdad, e invocando especialmente a la Santísima Virgen María para que todos alcancemos la paz".

En una conferencia de prensa tras conocerse el envío del representante de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Coiro aseveró que "este nombramiento demuestra que el paso del papa por Chile, además de sus numerosos mensajes de homilía, ha significado para él una actitud de verdadera escucha y cercanía hacia la realidad y desafíos de la sociedad chilena y de la Iglesia".

Laicos exigirán transparencia

Sin embargo, el vocero de la agrupación de los laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, exigió "garantías de que este arzobispo que viene a Chile a escuchar no vaya a ser que crea que todas las evidencias que aportemos son calumnias".

Claret pidió que Charles Scicluna "tenga la independencia de su superior jerárquico, que es el papa", y dijo que van a "exigir también condiciones de transparencia".

"Necesitamos saber qué pasa con nuestros testimonios y qué ponderación se les dio a la hora de dar o no una sentencia contra Juan Barros... No vaya a ser que nos viene a escuchar y que después no va a pasar nada", insistió.

"También vamos a exigir una condición y, de hecho, ya estamos redactando esta invitación formal para que el arzobispo venga a Osorno, porque el problema está en Osorno", agregó el activista.

Los detalles del viaje de Scicluna, quien se reunirá con quienes hayan entregado antecedentes a obispos sobre posibles encubrimientos en los abusos a Karadima, serán dados a conocer en los próximos días, dijo la Conferencia Episcopal.