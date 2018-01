Laicos de Osorno por investigación vaticana sobre Barros: Es la oportunidad que nos va quedando

El vocero de la agrupación de los laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, afirmó en Cooperativa que la designación del arzobispo de Malta, Charles Scicluna, como delegado del papa Francisco para aclarar las denuncias de encubrimiento de abusos sexuales en contra del obispo Juan Barros es "la única oportunidad que nos va quedando".

En conversación con La Historia es Nuestra aseguró que "estamos sorprendidos" con la noticia de que Jorge Bergoglio dispusiera que un alto funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe viaje a Chile y se reúna con quienes tienen información sobre el presunto encubrimiento de los abusos de Fernando Karadima por parte del actual obispo de Osorno.

"Se nos presenta una oportunidad y es la única que nos va quedando. No podemos desaprovecharla y la aprovecharemos en la medida de que el Vaticano, si va a hacer una investigación penal, reúna las condiciones mínimas que se le exige a cualquier tribunal a la hora de investigar", manifestó Claret.

Considerando las recientes palabras del papa en Chile, donde dijo que las acusaciones contra Barros son "calumnias", Claret sostuvo que el anuncio "es una contradicción que a nosotros nos deja sorprendidos (...) durante tres años el papa nos ha preferido ignorar".

"Por tanto, ¿cómo entender ese cambio de opinión, más cuando en Chile viene a reforzar y a avalar al obispo Juan Barros? Para nosotros es evidente: Es la presión de los medios de comunicación", sostuvo.

Claret dijo que "estamos disponibles para participar de ese proceso investigativo si es que el Estado Vaticano, en esta investigación, asume las condiciones y garantías mínimas de cualquier debido proceso".

"Sin eso, no estamos disponibles para participar de este proceso porque, en último término, a Juan Barros no se le imputan pecados, no se le imputan errores pastorales, lo que se está haciendo es imputarle delitos y los delitos ocurridos en Chile los juzgan tribunales chilenos. Y ese es el escenario ideal", sentenció.