Allende: Todavía tenemos cierta "binominalización" en nombramientos a la Suprema

La senadora del PS Isabel Allende manifestó su rechazo a la ratificación en la Cámara Alta de la abogada Ángela Vivanco como nueva ministra de la Corte Suprema que reemplazará a Patricio Valdés, quien cumplió los 75 años, edad límite para desempeñarse en el máximo tribunal.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria además cuestionó que pese a que en la nominación y la ratificación de los ministros de la Suprema participan los tres poderes del Estado, igualmente estos mantienen una lógica binominal.

"Todavía tenemos una cierta binominalización en los nombramientos, pues si bien participan los tres estamentos -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- hasta ahora ocurren conversaciones que hacen que se más o menos se diga que ahora le corresponde a los que son de perfil más conservador y ahora le corresponde a estos que tienen un perfil distinto", dijo la parlamentaria del PS, cuyos senadores rechazaron el nombre de Vivanco en la votación realizada este miércoles en el Senado.

"Si se apoyaba este nombramiento era con la condición que el siguiente nombramiento tuviera otro perfil, pero reunidos después de la semana distrital los socialistas sentimos que no podíamos apoyar este nombramiento", añadió Allende.

La senadora socialista recalcó que "de alguna manera existe (el binominalismo) y ojalá se vaya eliminando, porque ha existido, existe, y la prueba está en que quienes ayer rasgaron vestiduras y nos criticaron y dijeron que no éramos capaces de defender la diversidad, (pero) esa derecha se opuso cuando llegó el momento de nombrar a los dos jueces como Milton Juica y Carlos Cerda, que se caracterizaron por su defensa a los derechos humanos, ellos se opusieron tajantemente y después de muchos años y reflexión por fin se le dio la pasada al juez Cerda".

La parlamentaria también lamentó que Piñera no optara por Leonor Etcheberry, la recomendación de mayoría del pleno de la Suprema para ocupar el cargo, y se inclinara por Vivanco, quien se opuso en su momento a la distribución de la píldora del día después y a la despenalización del aborto.

"Uno tiene derecho como senadora, así lo siento yo, a decir que no me representa, quiero muchas mujeres en la Corte Suprema, pero no me representa una mujer que se opone al aborto por tres causales, que se opone a la pastilla del día después, que ha tenido una serie de conductas que van exactamente en dirección contraria en lo que pueda ser una agenda de género que defiendo y me siento interpretada como mujer", recalcó.

Hubo o no acuerdo en la ex Nueva Mayoría

La decisión de los parlamentarios socialistas de rechazar a Vivanco -con la salvedad de José Miguel Insulza que se abstuvo- recibió las críticas del resto de los partidos de la ex Nueva Mayoría.

En esa línea, el ex senador DC Ignacio Walker calificó como grave que no se cumpliera este convenio.

"Sí hubo acuerdo de los senadores de la DC, del PPD y del PS y por supuesto la DC cumplió. El jefe de bancada Jorge Pizarro me reiteró que el acuerdo existió. La decisión de los senadores fue de apoyar y esto se comunicó en su momento al Gobierno y al parecer habría habido una postura del PS, que de alguna manera interfiere con la autonomía de los senadores, porque estos cargos son ratificados, negociados, concordados o rechazados por el Senado", aseveró Walker.

"No quiero dejar pasar esto porque encuentro que es grave, los acuerdos se cumplen", recalcó el otrora presidente de la DC.

Allende: No se cerró el acuerdo

La senadora Allende afirmó que hubo conversaciones, pero que no se cerró un acuerdo para apoyar a la propuesta del Presidente Piñera.

"Efectivamente hubo conversaciones de la posibilidad de que, a lo mejor ese nombramiento (de Vivanco), que se supone abriría las puertas a que un siguiente nombramiento o de los que vienen, que van a venir otros siete, tenga otro perfil, esa era la idea general y eso no lo entiende, por desgracia, dentro de este sistema que, si bien comparten los tres estamentos (Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo), termina siendo un tanto binominal".

"Reunidos después de la semana distrital, los socialistas sentimos que no podíamos apoyar este nombramiento por las razones que ya he expresado. Una cosa es conversar y otra cosa es cerrar un acuerdo firmado o formalizado, lo que no hubo. Aquí no había un acuerdo cerrado porque los socialistas nunca habíamos tratado ni habíamos cerrado un acuerdo de estas características", añadió.

"Entiendo que molesta porque efectivamente se enteraron ayer (miércoles) de nuestra decisión que la fue la primera oportunidad que conversamos. Comparto que debiéramos haberlo dicho desde un primer minuto y quizá ese fue un error nuestro si teníamos esa posición, pero como son las cosas pasó primero la semana distrital y recién ayer nos juntamos", concluyó.