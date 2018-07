Senado aprobó a candidata de Piñera para la Corte Suprema

El Senado aprobó este miércoles el nombre de la candidata propuesta por el Presidente Sebastián Piñera para integrarse a la Corte Suprema como ministra.

La nominación de la abogada Ángela Vivanco Martínez –como reemplazante del ministro Patricio Valdés- provocó numerosos cuestionamientos y dividió las opiniones y los votos de la oposición.

Pese a ello, en definitiva consiguió 30 votos a favor, uno más de los 29 que requería, con varios apoyos de la ex Nueva Mayoría.

Durante la discusión, el senador DC Francisco Huenchumilla sostuvo que "necesariamente se requiere un acuerdo político y es verdad que esto está iluminado por la estructura primaria del binominal, eso es verdad. Si queremos nombrar a las altas autoridades del Estado tenemos que entrar a esa negociación política, esa es la realidad que no podemos soslayar".

"Durante el período de Piñera, vienen ocho nombramientos más de miembros de la Corte Suprema. Mi bancada me encomendó que participara en las negociaciones con el gobierno y por lo tanto yo cumplo con el acuerdo al que llegamos con el gobierno y nosotros vamos a votar favorablemente esta nominación", planteó.

Las declaraciones de Huenchumilla fueron valoradas por el senador de Evópoli, Felipe Kast, quien aseveró que "puedo tener diferencias de visiones con distintos miembros de esta Cámara, pero no porque tenga diferencias con ellos voy a querer marginarlos de sus representaciones en distintas instituciones y por eso creo que hoy día tenemos la oportunidad de que no solamente se cumplan los acuerdos que parecen importantes, sino que por un tema mucho más de fondo, que no censuremos al que piensa distinto, porque hoy día es uno y mañana es otro".

"Estoy seguro que este gobierno va a seguir con la tradición republicana de no por ser gobierno, el día de mañana cuando toquen otros nombramientos, quebrar la diversidad que tienen que tener las instituciones", dijo.

Al ser consultado sobre los diálogos para llegar a un acuerdo, el titular de Justicia, Hernán Larraín, indicó que "la palabra negociación es una palabra equívoca, me parece un acto mercantil y no es así, lo que nosotros hemos dicho y lo que vamos a seguir haciendo es que cada vez que el Presidente envíe un nombre vamos a haber recogido las opiniones y pareceres de los distintos sectores que integran el Senado".

"Más que afín a un sector político, que vaya recogiendo la diversidad que hay en el ámbito judicial", aclaró.

La votación para ratificar a Angela Vivanco en la Corte Suprema:



A favor: 30



En contra: 8

Allende, De Urresti, Elizalde, Latorre, Montes, Muñoz, Navarro y Quinteros.



Abstención: 2

Vivanco fue hace 20 años presidenta del desaparecido Partido de Unión de Centro Centro Progresista (UCCP) y también fue candidata a diputada por RN.

En el ejercicio de su profesión como abogada también se ha desempeñado como profesora de derecho público y constitucional.