Teillier descartó inhabilitarse de comisión que revisa presentaciones contra Boric y Orsini

La Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados revisa este miércoles las presentaciones formuladas por Andrés Celis (RN) y de la bancada de la UDI contra Gabriel Boric (Movimiento Autonomista) y Maite Orsini (Revolución Democrática) por su cuestionada reunión con Ricardo Palma Salamanca.

La sesión, a puertas cerradas, está marcada por la controversia ante el intento de algunos parlamentarios de la UDI de que uno de los integrantes de la comisión, el timonel comunista Guillermo Teillier, se inhabilite apuntando a pasados vínculos con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Sin embargo, el diputado confirmó este jueves, a través de su cuenta de Twitter, que él no se va a inhabilitar.

"No hay motivo para ello", aseguró.

No me voy a inhabilitar. No hay motivo alguno para ello.