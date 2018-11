UDI apunta a "la izquierda internacional" tras asilo francés a Palma Salamanca

El senador UDI Juan Antonio Coloma lamentó la decisión de Estado francés de conceder asilo político al ex frentista Ricardo Palma Salamanca, y recordó que este caso se suma al de Galvarino Apablaza, quien también logró la condición de refugiado, pero en la Argentina de Cristina Fernández en el año 2010.

"Creo que es una muy mala noticia para Chile y para la Justicia chilena; para todos quienes aspiran a que el terrorismo alguna vez pueda ser frenado", dijo Coloma a El Diario de Cooperativa.

"Es lo que ocurre con la impunidad: ocurrió con el otro frentista, (Galvarino) Apablaza, que está en Argentina con la misma estrategia de los gobiernos: amparar y no permitir que la Justicia chilena pueda funcionar", acusó.

"Digámoslo claro: la Justicia condenó en Chile, pero al final sus decisiones quedan en la impunidad por este montaje, este aparataje internacional que impide que estas personas puedan, algún día, cumplir con la sentencia que ameritan los delitos que cometieron", sostuvo el ex timonel gremialista.

"Ha eludido a la justicia por décadas"

"Acá no estamos hablando de alguien sobre quien hay una sospecha o un procesamiento; estamos hablando de una persona condenada, confesa de asesinar, secuestrar en Chile y que, simplemente, escapó de la cárcel de Alta Seguridad, y ahora, colocándose un rótulo de izquierda internacional, todas las decisiones judiciales tratan de quedar en la nada", criticó.

Coloma señaló que Palma es una persona que "huyó de la Cárcel de Alta Seguridad chilena con gente del Ejército Irlandés de Liberación, el IRA; que ha eludido la acción de la justicia durante décadas y que, finalmente, cuando está en condiciones de ser pedida la extradición, simplemente se le acepta un pedido de asilo que, en la práctica –y es lo que los abogados buscan- es que haya impunidad respecto de sus actos".

"Es la misma lógica (que con Apablaza): se puede asesinar, se puede secuestrar, después uno se coloca un rótulo de izquierda internacional y huye por distintas partes del mundo, y finalmente se conceden los asilos, que son la imposibilidad de que la Justicia funcione, para no cumplir nunca con una pena. Es el mismo libreto que se repite una y otra vez… Que cada auditor saque sus conclusiones", remarcó el legislador.

"El manto de impunidad es más fuerte"

Juan Antonio Coloma aseguró que desde la UDI han hecho "hecho todo lo que humanamente se puede hacer", y ahora el asunto "está a cargo de la Cancillería, del Gobierno (...) que deberá tomar las decisiones que correspondan".

"Esto es un revés para Chile, claramente. La Cancillería representa al país y cuando una acción de la Justicia al final no se puede cumplir -porque éste no es un proceso que venga de ahora, lleva varios años y varios gobiernos- obviamente uno siente que al final el manto de impunidad es más fuerte, o no hay la fuerza o la voluntad internacional, de los países, de luchar de verdad contra el terrorismo", finalizó.

JVR: "Absolutamente sorprendente y completamente indignante"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, también reaccionó en Cooperativa, y consideró "absolutamente sorprendente y completamente indignante lo sucedido con Palma Salamanca".

"Es una persona que está comprobada su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, fue condenado por los Tribunales chilenos, estaba cumpliendo condena en la cárcel y se arrancó de la Cárcel de Alta Seguridad y se fue a Francia. Lo que uno hubiese esperado de un país amigo es que hubiera dado las facilidades para devolver a esta persona a nuestra país para que termine de cumplir su condena", planteó.

La resolución "claramente es una afrenta a nuestro partido y una franca falta de respeto para nuestro país", remató, antes de difundir un video insistiendo en estas expresiones.

Adicionalmente, la líder de la UDI anunció que pedirán al Presidente Sebastián Piñera expresar a Francia su molestia por otorgar asilo a Palma Salamanca.

Como partido solicitaremos al gobierno del Presidente @sebastianpinera que manifieste a Francia -a través de las vías diplomáticas formales-, la profunda molestia x la decisión de otorgar asilo al terrorista Ricardo Palma Salamanca. Seguiremos buscando justicia para Jaime Guzmán. — J Van Rysselberghe (@jvanbiobio) 2 de noviembre de 2018

"Terrorista prófugo"

El secretario general de la UDI, Issa Kort, también repudió la decisión gala y resaltó que Ricardo Palma Salamanca "es un terrorista prófugo de la Justicia chilena".

La noticia del asilo político al terrorista condenado y prófugo de nuestra justicia es una muy mala noticia para el mundo entero. Francia no puede sustentar un doble discurso de persecución y asilo a los terroristas. Este hecho no bajará nuestra convicción para buscar justicia🇨🇱 — Diputado Issa Kort G (@issakortg) 2 de noviembre de 2018

"Esta situación no puede quedar impune", dijo el diputado, que adelantó la realización de gestiones ante el Parlamento Europeo para revertir esta resolución.

Chahuán pide una protesta de Gobierno a Gobierno

Desde Renovación Nacional se pronunció el senador RN Francisco Chahuán: "Queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo al asilo político concedido por Francia a Ricardo Palma Salamanca. Claramente no existe ninguna razón jurídica ni política para aquello, en Chile están todas las garantías para el debido proceso", sostuvo.

El hecho por el que se lo condenó "se trata de un delito de sangre y no político, y en este sentido hacemos el llamado a la Cancillería a manifestar nuestra protesta frente al Gobierno francés por esta decisión, que, claramente, no conduce a hacer justicia respecto a hechos de sangre ocurridos en nuestro país", dijo Chahuán.