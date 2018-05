Frente Amplio confirmó que solicitará a la Corte Suprema destitución del fiscal nacional

El diputado del Partido Humanista (PH) Tomás Hirsch confirmó que el Frente Amplio presentará una solicitud de destitución contra el fiscal nacional Jorge Abbott ante la Corte Suprema, luego que la autoridad sostuviera reuniones con parlamentarios mientras postulaba al cargo que actualmente ostenta.

Según el legislador frenteamplista, solo está pendiente definir la fecha de la presentación de esta solicitud, la cual requiere la firma de 10 diputados.

"Es una decisión tomada (presentar la solicitud). Ayer tuvimos una muy buena reunión de trabajo y todos coincidimos que aquí hay razones más que suficientes fundamentadas y sólidas que ameritan este requerimiento por la destitución del fiscal nacional", dijo el legislador.

"Están las firmas porque hay una preocupación transversal en esta Cámara de Diputados respecto de los dichos y los hechos en que ha estado involucrado el fiscal nacional", recalcó.

A los antecedentes que generaron esta solicitud este martes se sumó la revelación de una segunda reunión del fiscal nacional con el entonces senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, el pasado 18 de diciembre -un día después del triunfo de Sebastián Piñera en segunda vuelta- para tratar la situación de su par UDI Iván Moreira, desaforado e imputado en el caso Penta por la emisión de boletas ideológicamente falsas.

Según admitió el propio Larraín, en esa cita le solicitó a Jorge Abbott darle celeridad al proceso contra el senador "para evitar la falta de representatividad democrática que muchas veces supone el desafuero".

Poco más de un mes después, a fines de enero pasado, la Justicia aceptó el acuerdo alcanzado entre Fiscalía y la defensa de Moreira para suspender el procedimiento, que contempló el pago de 35 millones de pesos al Fisco -cifra correspondiente a la totalidad del monto de las boletas ideológicamente falsas facilitadas por el legislador- con la posibilidad de cancelarlas en 12 cuotas, con lo que Moreira evadió una condena judicial.

Abogado de Moreira criticó a ex fiscales Gajardo y Norambuena

Justamente el abogado de Iván Moreira, Gabriel Zaliasnik, descartó que la salida alternativa otorgada al parlamentario se haya debido a presiones del Congreso.

De hecho, aseguró que él -antes que Larraín- solicitó formalmente la agilización de la investigación y acusó a los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena de intentar modificar los quórum parlamentarios.

"Me parece que es intentar ensuciar la cancha. El desafuero del senador Moreira tiene lugar en el mes de noviembre. Los fiscales Gajardo y Norabuena, que no hicieron absolutamente nada con la causa durante un mes y medio, y pretendían no seguir haciendo nada, porque lo que pretendían era alterar los quórum institucionales", dijo el abogado.

"Cuando yo planteo este reclamo tanto al Juzgado de Garantía, como al fiscal regional responsable que es el señor (Manuel) Guerra finalmente se desata este nudo", añadió.

En tanto, el senador Carlos Bianchi (Ind), que en 2015 fue desaforado por presuntas irregularidades en el arriendo de su sede parlamentaria, afirmó que mientras él estuvo involucrado en el proceso judicial a nadie le preocupaban los quórum.