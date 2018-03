Registro de mascotas comienza con críticas por "engorrosos" trámites

La puesta en marcha de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas ha generado distintas críticas desde los sectores especializados por ser considerada engorrosa y compleja para que la población chilena cumpla los requisitos e inscriba a sus mascotas bajo la nueva normativa.

Parte de la nueva ley promulgada el año pasado contempla la instalación de un chip que aumentará la posibilidad de encontrar a un animal perdido y localizar al dueño ante cualquier eventualidad.

Sin embargo, esto sólo se puede realizar luego de cumplir una serie de trámites previos a la inscripción que incluye desde la obtención de un documento que compruebe que se es dueño del animal, tener clave única y que un veterinario certifique y valide los datos de la mascota que se intenta inscribir, publicó El Mercurio.

Es por esto que expertos en el tema criticaron el engorroso proceso, aunque valoraron el espíritu de la nueva normativa. Según Eugenio Aguiló, presidente del Kennel Club Chile, "se van a registrar los perros de razas, porque ya tenemos microchips y certificados. Como idea lo encuentro muy bueno, pero creo que no está la cultura para eso, son muchos pasos".

Por su parte, Patricia Cocas, fundadora de la organización ProAnimal Chile y una de las que trabajó en la nueva ley que estuvo casi ocho años en el Congreso, valoró los pasos que se está dando para materializar el cumplimiento la norma pero coincidió que algunos requisitos podrían ser muy exigentes.

"Lo de que un veterinario deba certificar ciertas condiciones del animal me parece que no es adecuado (...), eso se podrá pedir en una etapa posterior pero hoy en Chile con el alto costo y el escaso acceso, la gente no va a hacer la tenencia responsable, no se está en condiciones de exigir estas medidas", agregó

"Los municipios con recursos van a instalarse a lo mejor en lugares clave con un computador, funcionarios y haciendo los trámites pero no todos van a tener los recurso para eso", concluyó Cocas.