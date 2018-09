Quintero: Dióxido de azufre disminuyó un 20% tras reducción de faenas

Una evaluación positiva realizaron las autoridades del Gobierno regional de Valparaíso, luego de la reducción parcial de la actividad de ocho empresas de Quintero, lo que comenzó a implementarse desde la medianoche de hoy.

El seremi de Salud Francisco Álvarez informó que "a pesar de que existen condiciones regulares en la calidad del aire durante esta madrugada, la medida adoptada fue efectiva ya que se logró constatar a través de informes de Medio Ambiente, la disminución de contaminante en la atmósfera en relación a igual horario del día anterior".

La autoridad agregó que "nos informaron de que hubo una disminución de dióxido de azufre principalmente, en realción un 20 por ciento".

Además, se informó que mientras no se entreguen los planos operacionales se extenderá por 48 horas más la prohibición de faenas de estas empresas.

La autoridad informó que durante este jueves, llegaron al hospital de Quintero "86 pacientes con sintomatología compatible con intoxicación. Ninguna hospitalizada ni con síntomas neurológicos" y que las causas de estos cuadros se investigan.

El comportamiento de las empresas tras la reducción de faenas

En el caso de Codelco Ventanas se ordenó reducir tres de los nueve ciclos de operación diaria y tras la fiscalización se detectó que "a las 06:00 horas de hoy detuvo el primer ciclo del día por lo que a las 00:00 horas de esta medianoche, van a finalizar los ciclos establecidos", afirmó Álvarez.

"En el caso de AES Gener, que debía detener completamente su unidad generadora Número 1, la más antigua y contaminante del complejo, según el registro de nuestros fiscalizadores, a las 00:30 horas de hoy se inició proceso de detención", indicó la autoridad.

En el caso de Oxiquim, se constató que hoy no hubo tratamiento de RILES con hidrocarburos que no cuenten con sistemas de cubrimiento que eviten atmósferas explosivas y en relación a las "emisiones fugitivas por almacenamiento y movimiento de productos volátiles en estanques de techo fijo", se constató que se realizó una "descarga de propano, la cual finalizaría a las 07:00, además de descarga de productos no peligrosos".

Copec cubrió su piscina de planta de tratamiento de residuos oleosos y se constató la suspensión de movimiento de 23 estanques que en su operación normal, tienen de calefacción.

En Enap Quintero, se constató que la piscina de RILES no estaba operativa y que no hubo descargas de productos en estanques.

Gasmar, Enex y GNL están en proceso de fiscalización.