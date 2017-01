Superintendente Medio Ambiente: Cierre de relleno Santa Marta no está fuera de discusión

Casi al cumplirse un año del megaincendio del relleno sanitario Santa Marta, el cual comenzó el 18 de enero de 2016, el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, aseguró que un eventual cierre del recinto es una de las opciones que manejan las autoridades, aunque todo está supeditado al programa de cumplimiento presentado por la empresa.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el superintendente indicó que el cierre de Santa Marta no está fuera de discusión y que "el abanico sancionatorio que tenemos en la Superintendencia es muy amplio y va desde amonestaciones por escrito, pasando por las multas y hasta las clausuras".

Por ello, aseguró que el futuro del vertedero "depende de que la empresa cumpla completamente con el programa de cumplimiento que ofreció dentro del plazo que ofreció" que son 262 días a partir de la fecha que se aprobó el programa, los que vencen en abril.

"No puedo anticipar cuál va a ser el resultado del programa de cumplimiento, pero si ellos llegaran a cumplir con el programa una clausura no se justificaría, pero también podríamos tener un escenario distinto, donde la empresa no cumple con el programa y nos veríamos obligados a reabrir el proceso sancionatorio y el abanico se vuelve a abrir y la clausura es una de las opciones en el horizonte", recalcó.

El incendio cubrió Santiago con una nube tóxica y tardó varios días en ser controlado. (Foto: UNO)

Franz además admitió que el relleno sanitario aún representa un eventual riesgo para el medio ambiente y la salud de la población.

"Las solicitudes que hemos hecho al Tribunal Ambiental para que declare la clausura parcial del relleno a lo largo de estos 12 meses han tenido por fundamento justamente un riesgo de efectos sobre el medio ambiente, sobre la salud de la población", indicó.

"Como sabemos, ahí hubo una parte considerable de relleno que se deslizó y donde hubo además un incendio, eso no está completamente estabilizado, en consecuencia el riesgo se mantiene", añadió.