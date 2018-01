Iglesia postergó fallo por abusos sexuales contra ex obispo de Iquique

La Iglesia Católica postergó el anuncio del fallo de la justicia eclesiástica por abusos sexuales contra el ex obispo de Iquique Marco Antonio Órdenes, quien renunciara en 2012 al cargo a tras ser acusado de abuso de menores.

Según informó Ciper este miércoles, el caso en el tribunal eclesial está cerrado, pero los obispos decidieron postergar el anuncio del fallo hasta después de la visita del papa Francisco -que se concretará entre este 15 y 18 de enero-, pese a que un sector de los prelados se opuso a esto.

Mientras que el obispo emérito de Ancud, Juan Luis Ysern, quien es abogado de Órdenes en el proceso canónico, confirmó que el ex obispo de Iquique está actualmente en Santiago y oficiando misas en un ambiente privado, sin aclarar el lugar.

En 2012, Órdenes dijo haber conocido al denunciante Rodrigo Pino cuando tenía 17 años y que "no siendo él menor de edad, yo reconozco haber tenido un acto imprudente con él, de lo que me arrepiento y de lo que pedí perdón en su momento. Pero no fue con un menor de edad". Luego aseguró no ser pedófilo y que se trató de un acto "puntual".

Pino, por su parte, sostiene haber conocido al clérigo cuando este aún no era obispo, en un encuentro de acólitos en la iglesia La Tirana celebrado en 1997. En ese entonces, Pino tenía 15 años.

El acusador asegura haber sido abusado cuando era menor de edad, especificando que los hechos se habrían mantenido desde fines de 1997 hasta el año 2002, momento en que se alejó del obispo.

En 2013, el fiscal a cargo del caso, Raúl Arancibia, confirmó que la acusación de Pino era completamente veraz.

Ante esto, Ysern aseguró a Ciper que está convencido de la "absoluta inocencia" de Órdenes, pese a que le ha dicho a Órdenes que debe prepararse para cualquier veredicto.

Cabe mencionar que Iquique será una de las ciudades que visitará el papa Francisco durante su paso por Chile.

Esta situación se suma a que la organización internacional Bishop Accountability publicó una base con 80 sacerdotes, clérigos y una monja acusados de abuso sexual contra menores de edad en Chile, destacándose el rol del arzobispo Ricardo Ezzati en los casos de abuso sexual en la Iglesia Católica chilena y donde aparece mencionado Órdenes.