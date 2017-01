Fiscalía formalizará a las esposas de los dueños del grupo Penta

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó al Octavo Juzgado de Garantía que fije fecha para formalizar a María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, esposas de los empresarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, los dueños del grupo Penta.

Según informa esta tarde La Segunda, la petición del Ministerio Público servirá para comunicar oficialmente a ambas mujeres de la investigación que existe en su contra por la facilitación de boletas ideológicamente falsas a las empresas Penta III e Inmobiliaria Los Estancieros entre 2008 y 2013.

De acuerdo con los antecedentes, durante dicho lapso de tiempo ambas mujeres emitieron una serie de boletas por 10 millones de pesos a Penta III y por cinco millones a Los Estancieros, sumando un total aproximado de 450 millones de pesos cada una.

Por esta arista del caso Penta, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló en febrero de 2015 contra María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez. Según recuerda el vespertino, en la acción judicial constan las declaraciones de Hugo Bravo, el "ex hombre fuerte" de Penta, quien señaló a la Justicia: "Ellas no son ejecutivas de Penta. De hecho, no hacen nada para Penta. Son dueñas de casa y tienen inversiones".

Cabe recordar que hace un año, en enero de 2016, Carlos Délano y Carlos Lavín fueron querellados por el SII por entregar declaraciones de impuestos maliciosamente falsas de la Sociedad de Inversiones del Pacífico, mediante la cual compraron automóviles de lujo de marcas como BMW, Land Rover, Volvo y Audi a sus esposas y a ejecutivos del holding lujosos. Por esta causa fueron formalizados en abril.

Caso SQM: Piden datos de Ernesto Silva

La Segunda también informa hoy que la fiscal Carmen Gloria Segura envió un oficio al Servicio Electoral (Servel) solicitando "el nombre del Administrador Electoral designado por el diputado Ernesto Silva Méndez (UDI), en el proceso eleccionario 2013".

La persecutora, miembro del equipo que investiga el caso SQM, también requirió "datos sobre las cuentas bancarias informadas, el listado de gastos electorales, aportes declarados y el reembolso que finalmente recibió", consignó el vespertino.