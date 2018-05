Caso SQM: Fiscalía pedirá el desafuero de Jorge Pizarro

"Existen diligencias que justifican el aumento". Así explicó la fiscal Carmen Gloria Segura la solicitud para ampliar el plazo de investigación del caso SQM, que se discutirá el próximo 22 de junio en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

De tal manera entrará en la recta final esta causa, que indaga financiamiento ilegal de la política, y donde uno de los principales imputados es el senador Jorge Pizarro, quien el año pasado fue formalizado por delitos tributarios.

Según fuentes de El Diario de Cooperativa, la Fiscalía solicitará su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que se concretará antes de que se presente la acusación en su contra.

"No ha intervenido en ningún delito"

El abogado defensor del ex timonel DC, Cristóbal Bonacic, dijo que se opondrá a una nueva prórroga del plazo de investigación, y aseguró que no existe mérito para un eventual desafuero.

"Todas las diligencias que se están pidiendo simplemente tienen carácter dilatorio y, a nuestro juicio, no justifican una ampliación del plazo", dijo Bonacic a Cooperativa.

"La solicitud de desafuero es una decisión privativa del Ministerio Público, de tal manera que nosotros, como defensa, no tenemos ninguna incidencia en aquello. Ahora, si ésa fuera la decisión del Ministerio Público, nosotros tenemos la firme convicción de que esa solicitud debiese ser rechazada y va a ser rechazada, como consecuencia de que el senador Pizarro no ha intervenido en ningún hecho que revista característica de delito", enfatizó el jurista.

Lo anterior, agregó Bonacic, "no sólo por la exigencia de dolo que ha señalado la Corte Suprema, sino por la falta de participación total del senador en algún hecho que pueda ser constitutivo de delito".

Mauricio Daza: "Se justifica el desafuero"

La arremetida de la Fiscalía se daría pese a la derrota que sufrió en la Corte Suprema con el desafuero de Fulvio Rossi. Para el abogado Mauricio Daza, querellante en el caso SQM por la Fundación Ciudadano Inteligente, existen antecedentes más contundentes contra Pizarro que contra Rossi, vinculados con los pagos que hizo SQM por presuntos servicios inexistentes a la empresa de sus hijos, Ventus Consulting.

"La verdad es que son casos distintos. Nosotros consideramos que en el caso del senador Pizarro hay antecedentes bastante claros y evidentes de que habría existido una triangulación de fondos a partir del pago de facturas y boletas ideológicamente falsas a una empresa denominada Ventus, de propiedad de sus hijos, cuyos dineros, finalmente, terminaron beneficiando la actividad parlamentaria y las campañas de Jorge Pizarro. En ese sentido, se justifica un desafuero", señaló Daza.

Salida para Leay

En tanto, este martes se realiza, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, una audiencia para discutir la salida alternativa del ex diputado UDI Cristián Leay.

El ex parlamentario facilitó boletas falsas a la minera no metálica para financiar actividades políticas de su ex socio, Pablo Longueira.