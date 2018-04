Kast y proyecto por nepotismo: Apoyar al Gobierno no nos inhibe de defender nuestras convicciones

El senador de Evópoli Felipe Kast se defendió de las críticas por el proyecto de ley contra el nepotismo que su partido busca impulsar, el que ha generado molestia en la UDI y Renovación Nacional en medio de la polémica por el nombramiento de Pablo Piñera, hermano del Presidente Sebastián Piñera, como embajador de Chile en Argentina.

En medio de este panorama revuelto, no obstante, desde la bancada de diputados de Evópoli confirmaron la decisión de posponer el ingreso del proyecto de ley que habían anunciado en miras a regular la contratación de parientes por autoridades del Estado y evitar el nepotismo; punto clave de las críticas recibidas desde sus socios de coalición.

En diálogo con Cooperativa, el ex candidato presidencial sostuvo que "estamos orgullosos del Gobierno de Sebastián Piñera (...), pero si alguien cree que estar contento, ser leales y sentirnos partes nos inhibe de poder defender nuestras convicciones de algo que venimos trabajando hace más de un año, en la candidatura presidencial", están equivocados.

"Si esto fuese un proyecto que hubiésemos inventado esta última semana, le creo (que hubiera aprovechamiento)", manifestó, pero "lejos de verse como una crítica al Gobierno, lo vemos como una sugerencia de poder efectivamente modernizar el Estado y evitar que tengamos (casos similiares)", indicó.

Kast defendió que "este proyecto de ley, más encima, habría permitido que la designación de Pablo Piñera no sea un problema, porque decide que sea una agencia independiente, como la Alta Dirección Pública, la que determine y pueda separar aquellos casos donde hay mérito de aquellos donde simplemente hay pituto".

El senador explicó que Andrés Molina, secretario nacional de Evópoli e impulsor del proyecto, es quien está manejando los tiempos del ingreso al Congreso.

"El caso de Pablo Piñera es bien especial"

El parlamentario de Evópoli apuntó que, ya que "el Presidente fue muy prudente, tomó una decisión, de congelarlo, y creo que finalmente se zanja a favor y más encima, en paralelo, avanzamos en alguna normativa, no veo mucho problema, sobre todo porque el caso de Pablo Piñera es bien especial".

Esto, porque "es una persona trabajó con Gobiernos de la Concertación, es una persona que tiene muchos méritos, por lo tanto, yo creo que Pablo Piñera es tal vez el que tiene menos problemas en esta materia. Lo relevante de esta regulación es para casos donde, desgraciadamente, muchas veces los méritos son más cuestionados".

¿Quieren que estos temas siempre se los regalemos al FA?

En las últimas horas, a raíz de estos conceptos, el senador RN Francisco Chahuán advirtió que "Felipe Kast tendrá que entender que no puede perfilar una candidatura presidencial a costa del Presidente en ejercicio", además de exigirle "lealtad" y definiciones: "O se está en el Gobierno o se está fuera del Gobierno".

Kast replicó que "desgraciadamente no deberíamos tener ningún conflicto, deberíamos aplaudir las ideas de modernizar el Estado, de no ver esto con dobles lecturas, yo creo que algunos están demasiado obsesionados mirándose el ombligo, con sus propias carreras, que no se dan cuenta que acá hay temas de Estado, que son temas ciudadanos, ¿o quieren que estos temas siempre se los regalemos al Frente Amplio y que nosotros como centroderecha nunca nos modernicemos, que nunca podamos enfrentar los temas?

"Aquí estamos haciendo las cosas muy bien como Gobierno, hemos un hecho un primer mes espectacular, y por lo tanto, plantear mejoras no es en contra del Gobierno, todo lo contrario. Algunos creen que la mejor estrategia es cuando uno cree que hay que mejorar las cosas, 'no, mejor no lo comentes, porque tal vez le puedes hacer daño a alaguien, alguien se puede sentir mal', y esa forma de hacer política, por lo menos en Evópoli, no lo pensamos así", criticó.