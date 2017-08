Andrés Zaldívar: Carolina Goic ha demostrado su liderazgo

El senador Andrés Zaldívar (DC) aseguró en Cooperativa que la presidenta del partido, Carolina Goic, demostró su "liderazgo" al bajar la candidatura de Ricardo Rincón y mantener su opción presidencial tras el periodo de reflexión.

En conversación con Lo que Queda del Día, Zaldívar planteó que "me jugué entero porque la candidatura presidencial de Carolina se mantuviera, pero por supuesto que estaba condicionada, ella misma lo había señalado en varias oportunidades, que no era partidaria de que en la lista parlamentaria pudiera involucrarse alguien que estaba con este tema, relacionado con una denuncia sobre violencia intrafamiliar".

Al ser consultado sobre la polémica carta enviada por Christian Kirk, esposo de la candidata, el senador comentó que "lo que haya opinado el marido puede ser muy respetable, pero no es una persona que tenga ninguna función en relación con el partido. El hecho de ser marido no lo lleva a tener más influencia en el partido que las autoridades del partido".

"La carta la consideré inoportuna, inconveniente en sus términos y no necesaria", añadió.

"No era conveniente que el partido se quedara sin candidata presidencial porque era dejar un buque a la deriva y para la Democracia Cristiana podría traducirse en una crisis muy fuerte (...) había que darle respaldo a una candidatura presidencial más que a una candidatura de diputados", dijo.

"Cuando te amenazan la reina, tienes a veces que perder el alfil, porque sino se está poniendo en riesgo la vida del rey", sostuvo Zaldívar.

"Ella ha entrado a tener un proceso de confrontación y ha demostrado liderazgo en el sentido de decir 'yo soy consecuente con eso y cuando esté en riesgo mi cabeza yo no voy a moverme en esto', porque es una cosa fundamental para la democracia y para la política", destacó el parlamentario.

Parlamentarios cuestionados

En relación a las críticas del cuestionado Ricardo Rincón al partido, Zaldívar indicó que "no quiero entrar en polémica con Ricardo Rincón, yo entiendo que él está reaccionando porque se encuentra herido por lo que se ha resuelto, pero no le encuentro ninguna razón a lo que hace".

"Esto va a terminar dañándolo a él, porque hay un tema muy claro de opinión pública, y dentro del partido se vio la reacción de la militancia, los alcaldes, los diputados, pusieron todos sus cargos a disposición de la directiva. Entonces hay una reacción colectiva, de una reflexión", planteó.

"Si hay algún caso que hay que revisar se revisará, no creo que haya mucho, ninguno, yo casi no conozco ninguno. Creo que puede haber uno o dos, pero que no corresponde a un candidato que tenga cierta trascendencia o importancia", sentenció en relación al estudio que realizará el abogado constitucionalista Patricio Zapata.