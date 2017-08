Carolina Goic bajó la repostulación del diputado Ricardo Rincón

Al ratificar su carrera a La Moneda, la timonel de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, anunció que bajará la repostulación del diputado Ricardo Rincón, condenado por violencia intrafamiliar, y en todos los casos en que sea necesario.

"Si queremos cambiar las cosas, debemos ser intolerantes ante los abusos y las malas prácticas (...) que ninguna persona que tenga condena por violencia intrafamiliar sea candidato", expresó la senadora en su comando.

Ante este anuncio, el diputado Fuad Chahín llamó a Rincón a no escalar el conflicto y a acatar la decisión política tomada por Goic, pues sabe de la intención del parlamentario de llevar situación al Tribunal Electoral para defender su cupo

"Haría un llamado a Ricardo Rincón a que por el cariño que le tiene al partido, según él mismo lo ha declarado, que no sigamos generándole un daño a nuestro partido. Claramente, en esta oportunidad no va a poder ser candidato al Parlamento. Lo veo difícil (que pueda postular en el futuro), pero eso es algo que no depende de mí", dijo Chahín.

Patricio Zapata revisará situación de candidatos

Goic pidió al abogado constitucionalista Patricio Zapata revisar la situación de cada uno de los candidatos, considerando que hay otros parlamentarios que, no teniendo un problema judicial directo, sí han sido cuestionados en el rol que han tenido sus familiares en el posible uso de boletas falsas, como el jefe de la bancada Roberto León.

En conversación con Cooperativa, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), advirtió que la revisión que se debe hacer sobre los candidatos se base en un criterio judicial: "Tiene que haber un estándar, más que nada, del tipo judicial, si es que acaso uno ha sido condenado por algún delito o falta que sea grave".

Por su parte, Rincón no fue al Congreso este jueves y se encuentra en su distrito en la Región de O'Higgins, sin entregar declaraciones al momento del cierre de esta nota.

Jackson: "Una decisión correcta, un poco a destiempo"

Desde el Frente Amplio, el diputado Giorgio Jackson (Revolución Democrática) valoró la decisión tomada por Goic de elevar el estándar político.

"Es una decisión correcta, quizás un poco a destiempo. Hubiese esperado que el propio diputado Rincón hubiese tomado la iniciativa en esta materia, pero me parece que es una decisión que va acorde con los tiempos donde es importante demostrar que la política no se trata de que tener un parlamentario signifique cualquier cosa", expresó.

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el ex Presidente Ricardo Lagos aplaudió la "coherencia" de Goic en esta decisión.

"La coherencia de Carolina Goic con sus principios y la constancia para protegerlos son prácticas necesarias en la política de hoy", expresó.