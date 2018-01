Andrés Zaldívar sugiere a la DC "un tránsito por el desierto"

"El tránsito por el desierto es muy complicado, pero a veces muy sanador", reflexionó el ex ministro en Cooperativa.

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, se refirió en Cooperativa al complejo momento que vive la Democracia Cristiana tras la debacle oficialista en las pasadas elecciones, y en medio del proceso de expulsión que vive Mariana Aylwin, quien hace poco reconoció sentirse más identificada con las posturas de Chile Vamos que con las de la Nueva Mayoría.

El senador escribió una carta abierta a los militantes, en la que planteó que la situación de Aylwin no debería pasar por un tribunal de disciplina, sino que enfrentarse con más espacios de "entendimiento y reflexión".

"Es uno de los (momentos) más delicados que he vivido (en la DC). Tuvimos situaciones muy complejas", dijo Zaldívar a Lo que Queda del Día, recordando también lo ocurrido en el periodo de la Unidad Popular, cuando la DC participó de la Confederación de la Democracia -junto a partidos de derecha- en las parlamentarias de marzo de 1973.

Consultado respecto a si la DC corre riesgo de desaparecer, el ex ministro lo descartó de plano: "No creo, la Democracia Cristiana tiene un fundamento y una raíz muy profunda en la historia de Chile, no creo que estemos en esa situación", recalcó.

Todos a reflexionar

Asimismo, el parlamentario recalcó la importancia de realizar una reflexión al interior de la colectividad para avanzar, e incluso propuso la realización de un congreso ideológico.

"Llamo a una reflexión entre todos. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros, mal podemos ponernos de acuerdo con los demás para proyectar cuáles pueden ser nuestras alianzas futuras", advirtió.

El histórico militante insistió que "donde primero tiene que ponerse de acuerdo la Democracia Cristiana es dentro de ella misma".

"Una vez que nos pongamos de acuerdo entre nosotros -por eso llamo a que hagamos un congreso, para ponernos de acuerdo- y pongamos sobre la mesa todas nuestras divergencias y nuestras posturas y veamos por donde caminamos, ahí vamos a poder decidir qué tipo de alianza podemos hacer para el tiempo próximo. Tengamos calma, esto es un tránsito por el desierto muy complicado, muy difícil, pero a veces muy sanador", sentenció.