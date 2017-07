Carolina Goic evaluará la continuidad de su candidatura presidencial

Goic llamó a "elevar el estándar ético y hacerlo no sólo con palabras, sino con hechos concretos".



La presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, anunció que evaluará y va a "revisar" la continuidad de su candidatura a La Moneda.

"Voy a tomarme unos días para evaluar mi candidatura presidencial", dijo la timonel esta noche, al término de los dos días de la Junta Nacional de la DC, convocada para definir los pactos y postulaciones parlamentarias de la tienda.

La senadora por Magallanes comunicó esta postura después de que la instancia ratificara -con el 58 por ciento de los votos- el cupo del diputado Ricardo Rincón, procesado en el año 2002 por un caso de violencia intrafamiliar, contra quien ella misma centró el discurso que pronunció este mediodía.

Goic afirmó que el espaldarazo a Rincón supone "un duro golpe para el partido" y "un duro golpe también en lo personal" para ella.

"El día de hoy ya conocen el resultado, este no era el resultado que esperaba, esta misma Junta Nacional hace dos meses aprobó un voto político, una definición política por amplia mayoría que establecía que ninguna persona que tuviera condenas o denuncias por violencia familiar iba a ser candidato. Hoy día el resultado fue otro", dijo Goic.

"Si hay algo que yo he señalado es la importancia del elevar el estándar ético y hacerlo no sólo con palabras sino con hechos concretos, por lo tanto este no es el resultado que yo esperaba", lamentó, "sin embargo, es la institucionalidad del partido la que ha operado y ese es un resultado que -por supuesto- hay que respetar", recalcó la candidata.

"Pero esto es un duro golpe para la DC, un duro golpe para el partido, es un duro golpe también en lo personal y lo digo como mujer que ha dedicado una buena parte de su vida profesional a proteger a las mujeres, a compañar a las mujeres que son víctima de violencia intrafamiliar", subrayó.

"Antes de que me lo pregunten, sobre mi candidatura presidencial, mi decisión -y así se lo he comunicado a la mesa (directiva)- es tomarme unos días para evaluarla, tomarme unos días para evaluar mi candidatura presidencial y por lo tanto en su momento se los informaré", anunció.

"Esperaba que se ratificara la voluntad política de la Junta y eso lo asumo, sin duda es un revés; más bien lo que duele es el golpe en lo personal respecto a poder hacer la política distinta, una política que yo sé es el camino difícil, así que por eso lo que le he planteado a mi mesa, lo que le planteé a mis camaradas, es el espacio, unos días, para evaluar" la presentación, continuó, porque "necesito conversar con algunas personas".