Carolina Goic: "Lamento, pero entiendo la decisión de Mariana Aylwin y otros militantes"

Carolina Goic, ex presidenta y ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana, dijo que lamenta, pero entiende, la decisión de Mariana Aylwin y de otra treintena de militantes de renunciar al partido.

En medio de una fuerte tensión interna, donde afrontaba un proceso de expulsión ante el Tribunal Supremo de la colectividad, la ex diputada resolvió poner fin a su militancia; mismo paso que siguió otro conjunto de integrantes de la facción "Progresismo con progreso"; públicacamente crítica de la Nueva Mayoría y del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Entre los renunciados figuran Miguel Aylwin Oyarzún (hermano de Mariana), el ex presidente de Metro Clemente Pérez, el ex ministro de Economía Hugo Lavados y los ex superintendentes Álvaro Clarke y Manuel Inostroza.

Estas dimisiones se suman a las que cursaron anteriormente otros miembros de "Progresismo con progreso", como los ex ministros Eduardo Aninat y Pedro García.

"Lamento pero a la vez entiendo decisión de @maylwino y otros militantes de renunciar", escribió Carolina Goic esta tarde en su cuenta de Twitter.

"Cuando se busca reprimir opiniones de un sector se pierde la fraternidad y se renuncia a incidir, sólo se acrecienta la crisis", agregó la senadora por Magallanes, que llamó a su partido a "modernizarse y enfrentar el debate interno".

La reacción de la directiva

El conjunto de renuncias motivó también la reacción de la directiva nacional de la Democracia Cristiana, que encabeza de modo interino -en este periodo post eleccionario- Myriam Verdugo.

"Los partidos políticos son organizaciones voluntarias en los cuales se participa de manera libre, por tanto, solo nos cabe lamentar cuando un camarada abandona la organización, que en conjunto hemos ayudado a construir", dijo la mesa en una declaración pública.

"Reconocemos y valoramos el aporte que a lo largo de los años todos y cada uno de nuestros camaradas han otorgado al país y al partido, nos sentimos responsables de velar por este legado. Esperamos que el tiempo nos permita reencontramos en la tarea de construir un Chile más justo y solidario bajo la iluminación del humanismo cristiano", continúa el escrito, difundido en redes sociales y que ante la prensa leyó la propia Verdugo.

La mesa espera que el "diálogo democrático y fraterno" permita resolver las "controversias" y definir "el camino que la Democracia Cristiana le presentará al país", y recuerda que en la próxima reunión de la Junta Nacional del 28 de enero se convocará a elección de directiva nacional y a un "congreso partidario".

"Llamamos a los militantes y simpatizantes de todo el país a acompañar este esfuerzo de diálogo democrático a lo largo de todo Chile", finaliza el comunicado de la directiva que encabeza Verdugo, quien esta misma semana había acusado a Mariana Aylwin de estar "abusando de una situación personal" en sus cuestionamientos, amparada en el hecho de que "representa a una familia importante en la DC", como hija del ex Presidente Patricio Aylwin.

¿Qué viene ahora?

El Tribunal Supremo de la DC tiene programada una reunión para las 18:30 horas del lunes, donde se resolverá qué sucede, procedimentalmente, con los procesos sancionatorios que se llevaban adelante contra Mariana Aylwin y los otros militantes renunciados.

Uno de éstos, el ex superintendente de Salud y de Isapres Manuel Inostroza, dijo estar afectado por el alejamiento de una colectividad en la que militó por más de 30 años. Adelantó además que "Progresismo con progreso" piensa anunciar prontamente la conformación de un nuevo movimiento político de centro.

En tanto, a través de las redes sociales, varios connotados líderes del partido han reflexionado en torno a lo sucedido durante esta jornada.

