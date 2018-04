Carolina Goic por participación en comisión de seguridad: No hay nada que explicar

La senadora Carolina Goic (DC) aseguró que "no hay nada que explicar" por su participación en la comisión de seguridad convocada por el Presidente Sebastián Piñera, ante las críticas de los parlamentarios de su partido.

Tras la primera sesión de esta instancia, la ex candidata presidencial aseveró que "aquí no hay nada que explicar, hay una decisión de aportar sobre un tema que no puede ser un tema de trincheras, es un tema de Estado".

"Se trata de aportar con nuestra mirada en los temas de seguridad pública, entendiendo que esto no reemplaza, ni podría jamás pensarse que va a reemplazar el trabajo en el Parlamento respecto de modificaciones legales", añadió.

Goic ha sido cuestionada por militantes del partido, como el senador Jorge Pizarro, quien aseguró que "cuando se toman acuerdos en las instancias que tiene el partido para definir determinados temas, esos acuerdos los debemos respetar todos".

"En el caso de las bancadas, así debe ser, es la única forma de funcionar medianamente bien y tener capacidad de conducción, de liderazgo y de opinión", sostuvo.