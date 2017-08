Diputado Sergio Espejo renunció a la Democracia Cristiana

El diputado Sergio Espejo, tercer vicepresidente de la Democracia Cristiana, anunció este martes su renuncia a la militancia en dicho partido, decisión que toma tras el respaldo de la Junta Nacional a la candidatura a diputado de Ricardo Rincón.

"A partir de hoy renuncio a mi militancia en la Democracia Cristiana. Renuncio, por lo tanto, a la vicepresidencia del partido y a mi repostulación como diputado", confirmó en el Congreso.

El anuncio de Espejo se da luego que la candidata presidencial Carolina Goic, también presidenta de la DC, comunicara que su postulación a La Moneda está "en evaluación" tras la decisión del partido, pues ella había explicitado su rechazo a la repostulación de Rincón debido a una condena por violencia intrafamiliar.

"Un partido que se traiciona a sí mismo, traicionará luego a Chile. Cuando renunciar al poder parece un imposible, yo renuncio a todo espacio de poder que detento para dar testimonio de que lo más importante son las convicciones", manifestó el parlamentario.

Espejo sostuvo que "lamentablemente en la Junta Nacional del sábado recién pasado la mayoría de los dirigentes de este partido han escogido traicionar el interés superior de Chile y enviar una señal brutal de que la violencia contra las mujeres es una cuestión secundaria".

"Este es solo un síntoma de un camino que ya ha tenido algunos años, en el cual, primero, se relajaron las exigencias de probidad, luego nos acostumbramos a descalificar las opiniones de los propios camaradas y finalmente se hizo de la traición a las candidaturas presidenciales una práctica. No soy eso, no soy parte de eso, no lo seré", recalcó.

Más temprano, en El Primer Café de Cooperativa, el ex presidente de la DC Gutenberg Martínez había expresado que Goic no es la única que está en periodo de reflexión dentro del partido, sino que "muchos lo estamos".

Fuad Chahín: "Fue una triste sorpresa"

Tras conocer la decisión de Espejo, el diputado DC Fuad Chahín lamentó su renuncia al partido, asegurado que se trató de "una triste sorpresa".

"En momentos de crisis difíciles como este, creo que lo que corresponde es la templanza, lo que corresponde es el liderazgo y no la renuncia. Aquí cada uno de los militantes del partido tiene que contribuir a sacar a la DC de esta situación extremadamente delicada que estamos viviendo y, para eso, hay que asumir el liderazgo que cada uno tiene y no renunciar", aseveró.

Chahín reconoció que habló por teléfono con Espejo durante la pasada jornada, por lo que "no esperaba que tomara una decisión tan drástica como esta".

Además, sostuvo que la decisión de la Junta Nacional del sábado fue "un gravísimo error" y que "una seguidilla de errores llevaron a una consecuencia que nos ha dejado en un muy mal pie, como ocurrió el sábado pasado".