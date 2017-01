Walker pide a la DC "desestresarse" para decidir carta presidencial

El senador y ex presidente de la DC Ignacio Walker llamó a los militantes a "desestresarse" para tomar una definición en marzo en pos de decidir cómo enfrentará el partido las elecciones presidenciales.

Esto, luego de que el debate sobre el futuro presidencial de la DC se intensificara este fin de semana cuando un grupo de militantes firmó un manifiesto solicitando un plebiscito para definir la posibilidad de ir a primera vuelta de la elección presidencial de noviembre con un candidato propio o llevar un candidato a primarias.

En esa línea, Walker llamó a "desestresarse" y remarcó: "Que sea la militancia, un militante un voto, en marzo la que decida si prefiere ir con una candidatura a primaria de la Nueva Mayoría o, como algunos queremos, recreando un espacio político de la centro izquierda, pero desde la identidad de cada cual, incluida la nuestra".

En tanto, la ex ministra Mariana Aylwin apoyó restarse de primarias: "Me alegro que esa posición haya ido adquiriendo fuerza dentro del partido. Tenemos la convicción de que seguir haciendo lo mismo es seguir disminuyendo la fuerza de la Democracia Cristiana".

"Para mí el tema de fondo tiene que ver con cuál es la oferta que le hacemos al país y llegar a primera vuelta. Yo no me restaría pero no es un propósito personal", indicó.

En la otra vereda, el jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, criticó la propuesta de llevar al partido directamente a una primera vuelta.

"Este es un grupo de militantes que al parecer lo que quieren es: o forzar una primera vuelta -yo no sé quiénes estarán dispuestos a esto- o que la Democracia Cristiana termine a lo mejor sin candidato. Quizás algunos de ellos están detrás de la opción de Ricardo Lagos, no lo sé", afirmó Chahín.

Y aseguró que "es una manera de, a mi juicio, hacer más difícil la posibilidad de que despliegue toda su fuerza una candidatura democratacristiana. Yo estoy absolutamente en contra de lo que se ha declarado en esta carta".

El manifiesto se da a conocer a menos de una semana de la Junta Nacional del partido, el próximo sábado 27 de enero, instancia en la que esperan que se selle la propuesta de los militantes.

Al respecto, el diputado Sergio Espejo indicó que no corresponde saltarse las primarias: "Creo que es razonable que en esta Junta Nacional fijemos líneas programáticas, definamos un liderazgo presidencial. Creo además que nosotros tenemos que tomar esta decisión pensando en el liderazgo de la centro izquierda y creo que cualquier coqueteo con la idea de una Democracia Cristiana que jugara con una suerte de camino propio es el camino al aislamiento y a la irrelevancia".