¿Cómo excusarse para no ser vocal de mesa durante las elecciones?

El presidente del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, explicó en El Diario de Cooperativa el procedimiento que deben realizar quienes no puedan cumplir con la función de vocal de mesa durante las elecciones presidenciales, parlamentarias y de cores del próximo 19 de noviembre asignada el pasado sábado.

Santamaría precisó que "el nombramiento puede recaer en cualquier persona con derecho a voto, pero hay una edad que permite excusarse. Dentro de las causas para excusarse (...) es tener más de 70 años".

El presidente del Servel detalló que hay otras causas como "no estar en el país, por ejemplo, o estar en una localidad a más de 300 kilómetros (del local de votación). Desempeñar otro tipo de funciones que encomiende la Ley Electoral en esa misma época".

Además se puedan excusar quienes estén "física o mentalmente imposibilitados de ejercer la función de vocal, estar cumpliendo funciones en establecimientos de Salud ese día" o "estar la mujer embarazada, en estado de embarazo, o las seis semanas previas al parto, lo que es el prenatal, y hasta las 24 semanas siguientes a éstas, en el postnatal".

Santamaría apuntó que "esto debe acreditarse ante la Junta Electoral. Las Juntas Electorales uno las puede ubicar en la página www.servel.cl y ahí están todas las direcciones y los nombres de los secretarios de las Juntas Electorales. Hay Juntas que (...) (el trámite) se puede hacer por correo electrónico".

Plazo para excusarse es hasta el 2 de noviembre

"Es muy importante tener presente que puede realizarse hoy, lunes 30, mañana, martes 31, y hasta el jueves 2 (de noviembre). Son tres días hábiles desde el momento en que se publicaron las listas, que fue el sábado recién pasado", añadió.

El presidente del Servel afirmó que "si no se pudiera ir por alguna causal, a las personas se les recomienda que mantengan los documentos y que esto lo acrediten y si, posteriormente, son citados al Juzgado de Policía Local, una vez que el delegado de la Junta Electoral certifique que no compareció y no se apersonó a cumplir el rol de vocal, las personas pueden, en un proceso de defensa, acreditar que estaban en alguna de estas causales".

"El ser vocal, el constituir una mesa para recibir la expresión de la soberanía popular es un deber cívico y está así establecido en la ley, se establece un bono por la participación, tanto en la capacitación para realizar esta tarea como en el desempeño el día de la elección, también se establecen sanciones", concluyó Santamaría.

El presidente del Servel también anunció que alrededor de las 19:30 horas del domingo 19 de noviembre, "podría haber un porcentaje importante de los votos escrutados en la elección presidencial", por lo que ya se podrá tener una tendencia de los resultados.