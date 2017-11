Presidente del Servel: "El voto debe ser obligatorio"

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, dijo en Cooperativa ser partidario de la restauración del voto obligatorio en Chile.

"En 2012 pensaba exactamente lo mismo, no he cambiado, no acepto que me equivoqué: yo creo que el voto debe ser obligatorio", dijo Santamaría en conversación con Lo Que Queda del Día.

A nueve días de los comicios presidenciales, parlamentarios y de consejeros regionales del 19 de noviembre, Santamaría comentó que "uno de los argumentos que se da es que con el voto voluntario se pone a los políticos, a los partidos políticos, la tarea de captar la votación", pero "eso mismo ocurre si el voto es obligatorio, son cosas absolutamente distintas".

"Creo que hubo un diagnóstico erróneo en esa oportunidad (cuando se impuso la voluntariedad) y que hoy debiera volver a discutirse", planteó el abogado, a cuyo juicio "el Estado tiene derecho, como representante de la nación, a fijar algunas obligaciones o deberes a los ciudadanos".

"Así como no se afecta la libertad cuando se establece de manera obligatoria el cumplir el cuarto de enseñanza media o la enseñanza media, porque el país requiere tener personas con esos grados de educación; así como no se afecta la libertad cuando las personas tenemos que pagar impuestos, porque es necesario para cubrir los gastos sociales; así creo que tampoco se afecta la libertad si uno establece la obligación de concurrir de a votar, con las opciones de marcar una preferencia, de votar en blanco o votar nulo", sentenció.

El voto obligatorio se aplicó por primera vez para las elecciones municipales de 2012 y la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, incluyó en su programa reponer la obligatoriedad del sufragio.

Hoy en día la abstención es uno de los temas principales en cada elección, y hay campañas del Congreso y del Gobierno para promover la concurrencia a las urnas.