Jackson abre posibilidad de diálogo con Mayol "si coopera con la verdad"

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, afirmó este miércoles en El Diario de Cooperativa que el ex candidato presidencial Alberto Mayol ha declarado una "guerra unilateral", luego que el Frente Amplio rechazara el pasado lunes su candidatura parlamentaria por el Distrito 10.

El parlamentario volvió a responder a las críticas del sociólogo, quien confirmó que no se irá del Frente Amplio y pidió a la mesa electoral reconsiderar su postulación, ante lo que Jackson lo llamó a "hablar con la verdad" respecto a los sucesos que llevaron a que la mesa electoral de la coalición rechazaran su candidatura.

Eso sí, no descartó la posibilidad de diálogo con Mayol: "Si él es capaz de afrontar esa verdad, cualquier camino de diálogo es posible posteriormente".

"Yo invito a que Alberto pueda cooperar con la verdad de los hechos y una vez que estén la verdad de los hechos, creo que todo se puede facilitar. Todo puede volver a un cauce de conversación, de diálogo, si es que se parte por recuperar la honra de las personas a las que en este caso se ha tratado de mentirosas cuando explícitamente, tengo pruebas y soy testigo, de que él nos pidió como Revolución Democrática un cupo dentro de nuestro subpacto, no dentro del Distrito 10 porque ya lo tenía, y eso luego se lo pidió a Natalia Castillo de manera personal", aseguró.

Jackson indicó a Cooperativa que Mayol le solicitó "personalmente" en un café a la abogada Natalia Castillo, una de las candidatas de Revolución Democrática por el Distrito 10, "que se baje para dar cabida a que él pueda ser el candidato por el distrito".

Al ser consultado respecto a si es partidario de que se reconsidere la decisión de la mesa directiva del Frente Amplio, señaló que "la mesa tendrá obviamente que escuchar sus reclamos. Si él entrega antecedentes, que él pueda hablar con la verdad, y la verdad es que él sí pidió no ir en el Distrito 10, sino ir en el subpacto de Revolución Democrática para poder ser arrastrado".

"Si es que él quiere declarar la verdad y quiere facilitar un proceso de reconsideración, me parece que lo primero es que él deje de tratar de mentirosa a Natalia, reconozca que nos pidió el cupo de RD y que se lo pidió personalmente y una vez que eso suceda, admita con un poco más de humildad y no tanta arrogancia como ha ocurrido en estos últimos días, eso podría facilitar una conversación", reconoció Jackson.

"Somos sindicados como los que quebramos el Frente Amplio"

El ex dirigente estudiantil recalcó que "nunca me he negado a que él pueda competir por este distrito ni que nadie pueda competir por este distrito, nunca".

"Cuando él la trata a ella de mentirosa, cuando él le dice 'si quiere guerra, vas a tener guerra y les voy a hacer pagar el costo del quiebre'. O sea, hoy estamos siendo sindicados como si fuéramos los que estuviéramos quebrando el Frente Amplio, cuando lo único que hemos hecho es poner antecedentes sobre la mesa", aseveró.

Jackson, además, dio cuenta que el pasado lunes todos los integrantes del bloque rechazaron que Mayol no postulara al Congreso: "En el minuto en que se toma la decisión, había una decisión unánime, todas las fuerzas".

"Es distinto que después, al día siguiente, hayan retirado" su decisión algunas fuerzas como Nueva Democracia y el Partido Ecologista, precisó Jackson.

Indicó que "todos están en su derecho de poder retirar un apoyo, se arrepienten y está bien, pero en el minuto que se toma la decisión fue unánime y no pueden desconocer eso".

"Espero que logremos superar esta diferencia"

Respecto a si está quebrado el Frente Amplio ante lo sucedido, Jackson apuntó a que espera que "sea un momento difícil, que se logre recomponer las relaciones. Nuestra invitación siempre va a ser a que podamos construir de manera unitaria y fraternal, como ha sido hasta ahora, hasta este incidente, hemos logrado superar las diferencias que hemos tenido".

"Espero que logremos pasar esta diferencia también", sentenció.