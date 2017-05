Inversiones PS: Fidel Espinoza pide "responsabilidades políticas" y "medidas severas"

"Hay que ser claros: aquí no hay ningún delito de por medio, no hay financiamiento ilegal", dijo Espinoza, quien sí echó de menos mayor "autocrítica" de la directiva PS.

El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, atribuyó la total responsabilidad del escándalo de las inversiones del Partido Socialista en empresas a los integrantes de la comisión patrimonial de la tienda, contra quienes pidió la aplicación de "medidas severas".

"Quiero ser enfático en que ninguno de los parlamentarios ni dirigentes que participan en los comités centrales ni en los congresos sabía, alguna vez tuvieron idea de esta situación, porque (...) la comisión patrimonial –integrada por conspicuos militantes, economistas y otros- jamás dio un detalle de las inversiones que realizaba el partido", dijo Espinoza a El Diario de Cooperativa.

"Para nosotros era un éxito que el partido siguiera manteniendo sus recursos y los mejorara incluso, comprando sedes en todo Chile, pero nunca, jamás, imaginamos, que iban a cometer la imprudencia, el error inexcusable, de haber invertido en empresas cuestionadas, y más aún algunas ligadas al régimen militar, como Soquimich. Para nosotros, que fuimos familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos y somos socialistas de corazón, eso es una puñalada en el alma", aseveró el titular de la Cámara Baja.

"Lo hicieron sobre nuestros principios"

"Quienes formaban parte de esa comisión de patrimonio no eran robots, eran compañeros socialistas de carne y hueso que fueron tremendamente imprudentes, porque no informaron... Yo tengo la convicción de que ni los presidentes anteriores tenían idea del detalle de estas inversiones. Ellos (los administradores del patrimonio) optaron por un concepto que en términos económicos puede ser importante cuando hay inversiones, como es la solidez financiera, pero lo hicieron por sobre nuestros principios, y eso es lo doloroso. Aquí tiene que haber responsabilidades políticas", advirtió.

A juicio del parlamentario, "el señor (Óscar) Landerretche, entre otros, tendría que dar cuenta de esta situación, porque ellos tuvieron que haber alertado (el problema). O sea, yo no creo que Escalona ni Andrade hubieran permitido que existieran inversiones en empresas como Soquimich", insistió, y agregó: "Yo hasta dos meses fui presidente regional del partido y nunca se nos pasó por la mente una situación de este tipo".

Consultado sobre cómo concretar específicamente esas responsabilidades políticas, Espinoza indicó: "Tendrá que ser la directiva que encabeza Álvaro Elizalde la que adopte medidas severas (...) Nuestro electorado tiene que entender que las responsabilidades están circunscritas a este grupo de señores que formaban parte del consejo patrimonial del partido".

Autocrítica y contraataque

El diputado Espinoza dijo no haber quedado conforme con la declaración pública que emitió ayer la directiva (ver archivo adjunto), que calificó como "muy liviana, sin ser autocrítica".

"Muchos hoy día no quieren dar la cara, pero hay que ser bien directos y claros: aquí no hay ningún delito de por medio, no hay financiamiento ilegal", dijo el parlamentario, que alegó que "los mismos partidos de la oposición que hoy día están cuestionando (al PS) han visto desfilar a sus miembros en tribunales, formalizados por financiamiento ilegal y todo lo demás".

"Yo no puedo aceptar las palabras del ex Presidente Piñera, que habla con una soltura increíble de este tema, nos involucra poco menos en una situación ilícita, cuando aquí no hay ningún delito, sí un error inexcusable –repito- imperdonable, quizás, pero no hay ningún delito, y él jamás, cuando han desfilado por los tribunales los ex ministros de su Gobierno, parlamentarios, ha dicho una sola palabra del financiamiento ilegal, donde sí hubo partidos que, con los impuestos de todos los chilenos, como la UDI, en particular, se financiaron por largo tiempo. Hasta pagaban su sede y sus secretarias", recordó.

"Nuestro presidente, Álvaro Elizalde, es un gran líder y él tendrá que conducir y contraatacar en esta materia, porque nosotros no podemos permitir que haya un aprovechamiento político. Algunos han dicho que ésta es una operación política de la derecha... Hay una operación, qué duda cabe, pero ése no es el problema de fondo (...) Yo tampoco soy de los que cierro los ojos; si también hay errores que son inaceptables. Obviamente hay que asumir el error y hacerse responsable", concluyó.