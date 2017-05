Carolina Goic aclara: Apoya concesiones, pero no al estilo Piñera

La precandidata presidencial DC Carolina Goic aclaró su comentada postura respecto a las concesiones en el ámbito de salud, e indicó que no está de acuerdo con el modo en que se implementaron bajo el mandato de Sebastián Piñera.

La senadora explicó que la colaboración público privada que propone no se condice con la mirada del ex Mandatario, pues se restringe a la infraestructura y no a la administración y funcionamiento de los recintos.

"El sistema de concesiones es cuando hablamos de la concesión respecto a la infraestructura, estas no son las concesiones de Sebastián Piñera, donde también concesionaron y entregaron a privados -en condiciones muy abusivas al sistema público, para los recursos públicos- también el funcionamiento del hospital, la operación", señaló.

"Estamos hablando de infraestructura y adelantando inversiones que el Estado por sí solo no puede hacer", recalcó la parlamentaria.

En relación a sus divergencias con el gobierno, el diputado Lautaro Carmona (PC) planteó que "era lo más probable, y si esto continúa van a ser todavía mucho más profundas las distancias que se creen y en esa perspectiva, cuando miremos con un poco más de sentido, de cable a tierra, vamos a empezar a ordenar los cinco, los 10 o los 12 temas, que inequivocamente son de convergencia programática".

El apoyo de Goic a la causal de violación en el proyecto de aborto también fue tratado por el diputado Fuad Chahín (DC), quien sostuvo que "cuando uno ve su votación en el Congreso, ella efectivamente cumple como parlamentaria de gobierno, pero ella como candidata a la Presidencia de la República no puede ser la vocera del gobierno, tiene que tener su propio planteamiento y sobre todo tiene que tener propuestas de futuro".

"Yo creo que no hay que tener temor a rectificar, eso es lo que los chilenos esperan, un liderazgo que se haga cargo de los errores que se han cometido", dijo.