Empresario acusado de amenazar a Ossandón: "No tengo nada que ver con Sebastián Piñera"

El diario electrónico El Mostrador publicó este miércoles un reportaje dando cuenta de una denuncia por delito de amenazas que estampó hace un mes, el 3 de julio, el senador Manuel José Ossandón en contra del empresario Jaime Montero Jaramillo, ex cuñado de la periodista Pilar Molina.

La acción legal -presentada en la Fiscalía Metropolitana Occidente y llevada adelante por el fiscal José Solís- fue uno de los coletazos del polémico debate radial de los precandidatos presidenciales de Chile Vamos del pasado 15 de junio.

En la ocasión Pilar Molina, quien estuvo casada con Felipe Montero, hermano Jaime Montero, le preguntó a Ossandón por dos supuestas boletas "truchas" que había solicitado hace años, siendo alcalde de Pirque, para favorecer a una de sus hermanas.

La acusación indignó al entonces aspirante a La Moneda, quien anunció acciones en tribunales contra la periodista y denunció abiertamente una "operación política" surgida "del comando del ex Presidente" Sebastián Piñera, que se vio obligado a salir a dar explicaciones.

"Manos limpias"

La nota de El Mostrador detallaba hoy que la molestia de Montero y de Juan José Gana, el empresario que supuestamente recibió la solicitud de las boletas de Ossandón, comenzó luego de que éste dijera, el 27 de abril en el programa "Vértigo" de Canal 13: "Yo puedo salir a la calle y mi contendor no, porque yo tengo las manos limpias".

Montero y Gana acordaron enviar a un emisario, Carlos García Huidobro, amigo en común con Ossandón, para advertirle "que lo iban a cagar, que tenían dos boletas en su contra", si seguía atacando a Piñera.

Como esta gestión no dio resultado, Jaime Montero llamó a su ex cuñada, Pilar Molina, y la contactó con Gana, quien le entregó los antecedentes poco antes del referido debate.

La periodista Pilar Molina le preguntó a Ossandón por sus supuestas boletas "truchas" en el debate radial del 15 de junio . (Foto: ATON)

El diario electrónico detalló que, luego de estallar el escándalo, post debate radial y un día antes de las primarias, el 1 de julio, Jaime Montero Jaramillo le hizo llegar a Ossandón una carta en la que, además de llamarlo "incompetente", "maricón" y "enfermo", entre otros epítetos, le advirtió, en tono de amenaza: "Cuida a tu señora y a tus hijos, tienes una linda familia, es lo que más vale y no los sigas exponiendo e involucrando de esta manera".

"Pura elucubración", dice el empresario

La Segunda entrevistó y publicó esta tarde declaraciones del mentado Jaime Montero, quien aseguró que su "única motivación" para mandar la carta "fue manifestarle" a Ossandón su "rechazo a la teoría de la confabulación que él armó diciendo que detrás de esto estaba el piñerismo".

"Yo no tengo nada que ver con Sebastián Piñera, no represento a ningún partido político, no tengo ningún cargo público y no aspiro a ninguno. Los únicos involucrados en la denuncia del señor Ossandón es el empresario Juan José Gana, la periodista Pilar Molina y yo, que contacté al empresario con ella. Todo el resto es elucubración", aseguró Montero, quien es socio de la consultora MK2.

"Mis hijos son amigos de los hijos de Ossandón", agregó el empresario, y relató que, a consecuencia de la denuncia en la Fiscalía "el OS-9 y el OS-7 llegaron a mi casa, lo que es una demostración de un poderoso".

En efecto, en la causa ya prestaron declaración, en calidad de imputados, Jaime Montero y Juan José Gana. Pilar Molina y Gonzalo de la Carrera (conductor de un programa de Radio Agricultura donde se entrevistó a Gana) podrían ser citados, en calidad de testigos.

Ossandón dijo a La Segunda que es víctima de "una operación mucho más compleja de lo que parece".

Ossandón insiste: "Fue una operación orquestada"

El diario vespertino también consultó al parlamentario denunciante, quien asegura haber tomado la misiva como una expresión de "amenazas", y como parte de "una operación mucho más compleja de lo que parece".

"Claramente ésta fue una operación orquestada en mi contra que pretendió dañarme en medio de una elección. Hoy está todo en manos de un fiscal", sostuvo.

Párrafos de la carta

A continuación reproducimos textuales varios párrafos de la carta que le mandó Jaime Montero Jaramillo a Manuel José Ossandón el 1 de julio, extractados tanto de El Mostrador como de La Segunda.

-"No participé de confabulación alguna, de debate alguno, no hice denuncia alguna, sin embargo he sido acusado públicamente de que yo y mi hermano Andrés participamos de una confabulación contra ti".

-"Mi participación fue recomendarle a JJG (Juan José Gana) que CGH (Carlos García Huidobro) era una buena persona para que hablara contigo y 6 semanas después, hablar con PM (Pilar Molina) para que JJG la recibiera y le corroborara los hechos. Demás está decirte que creo 100% la versión de Juan José Gana".

-"Sólo un tipo enfermo y mafioso al estilo de Maduro o Evo construye una confabulación del comando de Piñera en su contra, no tienes ninguna prueba (...) Como investigador privado te mueres de hambre".

-"Quedamos en que yo le diría a mi hermano Andrés que no hablara más de ti (...) Tú, como solo un Maricón lo hace, lo involucraste injustamente en algo que no ha tenido participación alguna, eres un tipo deleznable".

-"Acusaste a Carlos Larraín, Andrés Navarro, Gonzalo de la Carrera, Cecilia Perez, Sebastián Piñera, a un grupo de Calera de Tango, a Radio Agricultura, a Sonda de una confabulación contra ti., MENTIRA, solo una mente delirante y odiosa involucra a tanta gente".

-"Como ya perdiste el pudor, tu apellido, tú honestidad, tú honra y ya no te importa nada ni nadie, no te importan tus hijos, sigues involucrando a más gente y destruyendo a más personas y familias. Cómo será si hasta el Colegio San Isidro ha sido dañado por tus imbecilidades".

-"Si hay un mal ejemplo de católico ese eres tú, te jactas de ser católico y de tener principios y valores cristianos: Eres mentiroso, matón, prepotente, odioso, involucras a la gente sin piedad, no tienes misericordia, amenazas a donde vas, el poder te obnubila".

-"Imagínate tú como Presidente de Chile..., seríamos el hazme reír de muchos otros países, no sabes nada de nada, eres incompetente en todas las áreas, no deberías ser senador, no entiendes las materias que se legislan y no sabes por qué votas, para legislar el conocimiento es muy importante y tú no lo tienes, apenas sabes leer, nuestros hijos de 3° básico leen mejor que tú".

-"Anda a un Psicólogo y posteriormente a un Psiquiatra, te hará bien, tú enfermedad se puede tratar (...) Si lo hubieras hecho en ese tiempo no hubieras causado tanto daño".

-"Cuida a tú señora y a tus hijos, tienes una linda familia, es lo que más vale y no los sigas exponiendo e involucrando de esta manera. Déjalos libres y no los contamines".

-"No me vuelvas a insultar públicamente, a mí o a alguien de mi familia, esta vez no te la dejaré pasar".