Cuerpo de Mardoff fue entregado sin causa de muerte en su certificado

Sin determinar una causa de muerte en su certificado de defunción fue entregado este miércoles a su familia el cuerpo de Sergio Mardoff, joven que desapareció en 2005 y cuyo cadáver pasó tres años en el Servicio Médico Legal de Concepción sin que sus parientes fueran informados.

Los restos salieron desde las dependencias del SML hacia la parroquia San Agustín de la capital penquista, donde se celebró un responso para despedirlo antes de que fuera trasladado al cementerio Parque del Sendero de Penco.

En la oportunidad el abogado de la familia Mardoff, Leonel Castro, informó que "no hay ninguna causa de muerte todavía; está indeterminada por cuando no se han realizado los peritajes o por lo menos no han tenido resultados respecto de la causa de muerte todavía".

"Las diligencias que corresponden en estos casos son de los peritos del Servicio Médico Legal que están abocados a hacer el trabajo que no se hizo en su oportunidad en 2011", añadió el profesional.

En la ceremonia estuvo presente la profesora Isabel Araneda, quien hizo clases a Mardoff en el Colegio Metodista de Concepción. La mujer declaró que "llegar al fin es como un descanso, pero es muy cruento y muy violento. Ha sido bastante fuerte. La oración siempre ha ayudado a mantener la esperanza de que pudiese llegar a un fin, confiando siempre en que pudiese llegar la paz para su familia".

Para que los restos no deban ser exhumados el SML dejó una muestra que puede ser periciada más adelante.