Insulza cree que en La Haya habrá "más de alguna concesión" a Bolivia

El próximo lunes 1 de octubre, la Corte Internacional de Justicia de La Haya comunicará su fallo respecto a la demanda presentada en 2013 por Bolivia para obligar a Chile a negociar una salida soberana al Océano Pacífico.

En este marco, los senadores por la Región de Arica y Parinacota expresaron confianza en que el dictamen será favorable para nuestro país, basado en los "sólidos argumentos" entregados por la parte chilena en el juicio.

El senador UDI José Durana -quien ayer asistió a La Moneda, junto a otros parlamentarios, para una reunión con el Presidente Sebastián Piñera y el canciller Roberto Ampuero- afirmó que el sentimiento general es de "mucha confianza".

"Tenemos la más absoluta tranquilidad de que no está en riesgo la soberanía nacional. Por lo tanto, hemos solicitado al Presidente de la República que siga con mucha más fuerza el Plan Parinacota, las leyes de excepción para nuestra región y, por sobre todas las cosas, el concepto de frontera viva, que va a permitir seguir mejorando la relación económica", dijo Durana, quien fue intendente entre 2011 y 2014.

Insulza: "Bolivia no tiene razón jurídica"

Para el senador PS José Miguel Insulza, el Tribunal fallará a favor de Chile, pero puede haber un llamado a iniciar un diálogo con Bolivia.

"Más de alguna concesión va a existir", piensa el ex secretario general de la OEA: "Lo importante es que todos creemos que no va a haber ningún daño, ningún perjuicio ni ningún riesgo para la soberanía nacional. El Tratado de 1904 saldrá incólume de todo esto, y no va a haber un juicio distinto en esa materia", señaló Insulza.

El ex ministro comparó el actual juicio con el de Perú, que culminó en 2014 con la fijación del límite marítimo con Chile, y estimó que en dicha oportunidad existían sólidos argumentos jurídicos para debatir en juicio con nuestro país, algo con lo que Bolivia no cuenta actualmente.

"Nosotros esperamos una sentencia con fundamentos jurídicos que, si ocurre de esta manera, debiera darnos la razón, (porque) Bolivia no tiene razón jurídica. A lo que podrían apelar es a lo que han dicho muchas veces en el alegato verbal, sobre el artículo 3 de la carta de Naciones Unidas, donde se pone la negociación directa entre países como una forma preferida para resolver los conflictos entre territorios soberanos", indicó el también ex agente chileno para esta causa.