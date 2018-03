Lagos desdeñó propuesta de Guillier para Bolivia: "Por favor, seamos serios"

El ex Presidente llamó a ser "más cuidadosos" en el ámbito de la política exterior.

El ex Presidente Ricardo Lagos restó valor a la opción de "compensaciones territoriales" planteada por el senador Alejandro Guillier como posible mecanismo de solución -por la vía de las negociaciones bilaterales- para la reivindicación marítima boliviana.

"Éste es un tema de intereses comunes: a Chile le conviene, a Bolivia también (...) Siempre hemos estado de acuerdo en buscar soluciones, pero con compensaciones territoriales, de manera que Chile no pierda patrimonio territorial ni marítimo", dijo Guillier en una entrevista con CNN.

"Territorio por territorio, con soberanía. Eso es lo que planteó Pinochet. Lo hemos planteado todos", agregó el ex aspirante a La Moneda; palabras que tomaron una connotación especial a raíz de la confirmación de que su nombre figura en la lista de los parlamentarios que viajarán a La Haya para estar presentes durante los alegatos orales del juicio contra Bolivia, que comienzan el 19 de marzo.

Consultado hoy por esta opinión, Lagos no ocultó su desacuerdo y desdén: "Yo diría que la gente fuera más cuidadosa sobre estos temas", comentó.

"¿Qué quiere que le diga? Cuando un señor empieza a decir que cambia territorio por no sé qué... Por favor, seamos serios", emplazó el ex Mandatario, quien mañana miércoles está convocado -junto a los ex Presidentes Frei y Bachelet- a una reunión en La Moneda con motivo del inicio de la etapa oral del juicio contra Bolivia.