Sebastián Piñera se reunió con los ex Presidentes por La Haya

Los ex presidentes Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei se reunieron en La Moneda con el Presidente Sebastián Piñera para el inicio el próximo lunes de los alegatos orales en La Haya por la demanda marítima de Bolivia.

La cita se extendió por una hora y cuarenta minutos y el Mandatario expresó que se busca una sola visión de país.

"Quiero reafirmar una vez más la unidad y la fortaleza de los argumentos de la posición chilena, tanto en lo legal, jurídico, como históricos y los hechos y además constatar la férrea unidad de todos los presidentes de Chile en la legítima defensa de nuestros derechos y de nuestros intereses", dijo Piñera.

"Es mi voluntad poder pedirles a los presidentes de Chile cada vez que sea necesario su consejo, su sabiduría, su aporte, para temas que son temas de Estado y que deben unirnos a todos los chilenos porque interesa a todos los chilenos", añadió el jefe de Estado.

Entre los ex mandatarios solo habló Eduardo Frei, quien sostuvo que Chile no está dispuesto a aceptar fallos con "mucha creatividad e imaginación" que no respeten los tratados.

"Obviamente que el tema de La Haya ha sido prioritario hoy día, pero no es el único tema. Chile no termina en La Haya ni comienza en La Haya, entonces aquí hay que estar muy tranquilos respecto de lo que estamos haciendo. Como decía el Presidente (Piñera), es una política de Estado que hay que mantener, que nosotros apoyamos y hay que trabajar", comentó Frei Ruiz-Tagle.

La fase de alegatos orales se desarrollará entre el lunes 19 y el miércoles 28 de marzo.