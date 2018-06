Desaire masivo de parlamentarios a embajadora de EEUU por política migratoria

Un grupo de parlamentarios protagonizó este miércoles en el Congreso un desaire masivo a la embajadora de Estados Unidos en Chile, Carol Pérez, a raíz de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

La embajadora Pérez se reunió con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), a las 10:30 horas y ella tenía en agenda, después de las 13:00 horas, un almuerzo con más de 30 diputados que integran las comisiones de Relaciones Exteriores, el Grupo Interparlamentario Chile-Estados Unidos y los jefes de comité.

Sin embargo, durante la mañana comenzaron a bajarse los parlamentarios de la actividad, por lo que tuvo que suspenderse el almuerzo que estaba programado en el comedor de la presidencia de la Cámara Baja.

La decisión de no participar en este encuentro se tomó antes que se conociera que Trump daba pie atrás a la medida de separar a los menores de sus padres al momento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Los primeros en bajarse del encuentro con la embajadora estadounidense fueron desde la bancada de RN, y la diputada Catalina del Real explicó que "son niños de todas las edades, incluso hay niños menores de cuatro años, lo que me parece inconcebible. No puede ser".

"Me he restado de este almuerzo porque no puedo estar en un almuerzo de celebración cuando están pasando estas atrocidades en Estados Unidos", añadió.

La mesa para el almuerzo quedó puesta, mientras que la diplomática regresó a Santiago.