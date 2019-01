Oposición: Designación de Fernanda Bachelet es insostenible

Continúan las críticas desde el oficialismo y la oposición contra el Gobierno por la designación de la ingeniera comercial Fernanda Bachelet como agregada comercial de Chile en Estados Unidos.

Ante esto parlamentarios enviaron un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir una explicación y se verá si se recurrirá hasta la Contraloría de la República para obtener una respuesta concreta sobre dicho nombramiento.

"Se va a notificar más bien al canciller Roberto Ampuero de la presentación de una serie de oficios para conocer los motivos técnicos que se tomaron en consideración para realizar esta designación. En el caso de Fernanda Bachelet, creemos que no se sostiene su designación, y por tanto pedimos también que sea desvinculada del cargo", explicó la diputada (RD) Catalina Pérez.

Agregando que "la reducción del sueldo no es una medida idónea, y todavía esperamos que el Gobierno nos presente cuáles van a ser las otras alternativas. Es una situación insostenible y vamos a tener que realizar todas las labores fiscalizadoras".

El nombramiento de la ingeniera comercial de 27 años, hija de un amigo y ex socio del Presidente Sebastián Piñera, generó gran polémica, por lo que esta semana el Gobierno anunció un recorte de su sueldo de un 25 por ciento, pasando de percibir 10.350.000 pesos a cerca de 7,5 millones.

"Bajarle el suelo no soluciona el problema"

Las críticas y las medidas contra el Gobierno no han sido sólo desde la oposición y el senador (RN) Manuel José Ossandón calificó el nombramiento como "lleno de vicios", al realizarse "sin concurso, a dedo".

"Bajarle el suelo no soluciona el problema. Un puesto sin concurso, a dedo, nombrado a alguien, una persona que no tiene la culpa, pero que no tiene la experiencia para un cargo tan importante (...) se pone a una niñita que no tiene experiencia en esa pega, y eso es lo grave", sostuvo Ossandón.

Sumándose a las críticas, el diputado del mismo partido, Andrés Celis, señaló que esto "le hace un tremendo daño al Gobierno, lo defino como un autogol. La gente está molesta, esto le produce indignación y creo, es una falta de prudencia y de criterio".