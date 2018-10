Van Rysselberghe critica a contralor por protocolo de objeción de conciencia

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, oficializó la mañana de este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional, respaldado por 13 senadores de su partido y RN, en que reclaman por el protocolo en que la Contraloría dictamina que las instituciones que reciban recursos del Estado no podrán ser objetores de conciencia en al aborto por tres causales.

Según explicó la senadora, la objeción de conciencia es un derecho establecido en la Constitución, por lo que no puede depender de que se reciban o no dineros estatales, y, de paso, criticó al contralor, Jorge Bermúdez.

Van Rysselberghe explicó que "el Tribunal Constitucional hace ya bastante tiempo determinó que la objeción de conciencia es un derecho que está resguardado en la Constitución y no puede ser que el contralor, mediante la interpretación de un cuerpo legal, niegue algo que el Tribunal Constitucional dice que es un derecho fundamental".

La ex intendenta del Biobío añadió que "nosotros creemos que no porque un particular en un proyecto determinado necesita la ayuda del Estado para poder llevar adelante ese proyecto, el Estado puede ponerlo de rodillas, chantajearlo y decirle que tiene que hacer cosas que en conciencia cree que no corresponden o que no está dispuesto a hacer".

Desde la oposición, el senador PPD Felipe Harboe afirmó que "el Gobierno del Presidente Piñera tendrá que explicar cómo sus parlamentarios han recurrido al Tribunal Constitucional en contra de un decreto firmado por él. Eso habla de una falta de gobernabilidad y falta de control sobre su coalición que es bastante preocupante".

El TC tiene cinco días para pronunciarse respecto a si acoge a trámite o no este recurso.