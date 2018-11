Superintendente deberá explicar suspensión de circular que permitía rebajas en isapres

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó al superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro, luego de que se conociera la suspensión de la circular que permitía rebajas en los planes de las isapres.

El pasado 18 de octubre, mediante una circular, la Superintendencia de Salud obligaba a las isapres a reducir el precio de sus planes por el cambio de factor etario.

Sin embargo, el pasado martes, la misma entidad emitió una nueva circular en la que anunciaba la suspensión de las rebajas.

Esto debido a que las isapres Cruz Blanca, Colmena, Consalud, Fusat, Río Blanco, Chuquicamata y San Lorenzo presentaron recursos de reposición, acusando que la Superintendencia no tiene facultad para ordenar estas modificaciones.

Ante ello, parlamentarios expresaron su molestia y acusaron que el superintendente, incluso, desobedeció al Presidente Sebastián Piñera en medio del anuncio de la reforma a las isapres, motivo por el que fue citado el próximo martes a la Comisión de Salud de la Cámara Baja.

El presidente de la instancia parlamentaria, diputado Juan Luis Castro (PS), aseguró que "es un paso atrás en la mejora del sistema de isapres que afecta a tres millones de chilenos".

"Todo esto es una actitud regresiva y un mal augurio de lo que podría ser el nuevo proyecto de ley de isapres que el Presidente Piñera anunció. Lo que ha hecho la Superintendencia es desoír hasta el propio Presidente de la República, que hace un anuncio pero, al mismo tiempo, el superintendente borra con el codo lo que escribió con la mano", acusó.

Por eso, indicó Castro, "hemos decidido citarlo (a García-Huidobro) para el próximo martes para que se entregue una información y una explicación clara de estos hechos".

Colegio Médico: "Es un cambio insólito"

Desde el Colegio Médico, el presidente del Departamento de Políticas de Salud y Estudios, Roberto Estay, señaló que esta determinación permitirá que las isapres mantengan una conducta abusiva.

"Sin duda es un cambio insólito el que hemos observado", afirmó Estay, explicando que "el dictamen anterior de la Superintendencia no hacía otra cosa que evitar ciertos cobros no justificados de las isapres hacia usuarios como niños y las mujeres que salían de la edad fértil".

"Por lo tanto, con este cambio que tiene por motivo que las isapres se quejaron de que esta modificación afectaría una parte de sus ganancias, precisamente la Superintendencia va a permitir que las isapres mantengan esta conducta abusiva y, de este modo, nos preguntamos si la Superintendencia está renunciando a su rol regulador y de proteger a las personas", acusó.

Superintendencia aclara: Circular no se ha modificado

En tanto, desde la Superintendencia, a través de un breve comunicado, aclararon que el contenido de la circular no ha sido modificado y que ésta regirá una vez que se resuelvan los recursos de las isapres.

"El martes 13 de noviembre la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, acogió la solicitud presentada por las Isapres, en el sentido de no aplicarla solo mientras no se resuelvan los recursos. Con todo, no se ha modificado el contenido de la Circular N°317", indicaron en el texto.

Recalcaron que la circular "comenzará a regir cuando queden afirmes las resoluciones respectivas, esto es no exista recursos de reposición y jerárquicos pendientes".

Superintendencia de Salud aclara alcances de Circular IF/N°469https://t.co/XupQvWHvy3 — Super de Salud (@SuperDeSalud) 15 de noviembre de 2018

Ex superintendente Pavlovic: "El sistema está estructuralmente mal montado"

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex superintendente de Salud Sebastián Pavlovic sostuvo que "tal como lo ha tratado de explicar la Superintendencia, no ha resuelto el fondo del recurso de las isapres, sino que en tanto resuelve decidió conceder un efecto suspensivo.

"Es típico en tribunales, la orden de no innovar cuando se presentan recursos de protección", comparó.



Consultado sobre los recursos de las isapres, sostuvo que "interpretando un poco la necesidad de las isapres, me imagino que tomaron esta medida como precaución a la espera de analizar los antecedentes más de fondo".

Los que eran beneficiados con los cambios de factor etáreo eran mujeres que salían de la edad fértil y menores que cumplían 24 meses.

Sin embargo, con la suspensión de la circular, cada persona deberá hacer el reclamo de forma particular para el cambio en el precio.

"La Superintendencia tendría que seguir manteniendo ese criterio que mantenía hasta ahora al momento de resolver cada uno de los reclamos. Entiendo que eso no parece ser práctico, porque pasa lo mismo que con el alza de precio, beneficia sólo a quienes reclaman", manifestó Pavlovic.

Esto, aseguró, "nos vuelve a llevar al problema más estructural: Es necesaria una reforma al sistema (de isapres) que resuelva este tipo de vacíos y de inconsistencias normativas".

"El obligar que las personas, para la protección de sus derechos, tengan que ir a reclamar a la Superintendencia de Salud o a Tribunales de manera sistemática, nos habla de un sistema que está estructuralmente mal montado, que está funcionando mal, que tiene un problema de legitimidad y esto le pone presión al Gobierno para que aborde la necesaria y postergada reforma", sentenció.