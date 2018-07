Estos son los medicamentos para la hipertensión que fueron retirados del mercado

El Instituto de Salud Pública (ISP) detalló este viernes cuáles son los medicamentos antihipertensivos que retiró del mercado tras ser alertado de que el principio activo Valsartán presenta una "impureza, probablemente carcinogénica".

El organismo remarcó el llamado a los pacientes a que, antes de dejar sus tratamientos consulten con sus médicos enfatizando que ésta es una alerta precautoria y que una suspensión abrupta de algún medicamento puede provocar una "crisis hipertensiva" que podría ser grave.

Asimismo, el ISP informó que los productos de Mintlab Co. S.A. no están afectos a la medida debido a que, a la fecha, no poseen lotes vigentes en el mercado.

También detalló que previo a la alerta del ISP, los laboratorios Andrómaco, Lafi y Recalcine iniciaron voluntariamente el retiro de sus productos.

Estos son los medicamentos retirados del mercado:

Laboratorio Eurofarma

Valsartan, comprimidos recubiertos 80 mg; Veralpres, compromidos recubiertos 160 mg.

Laboratorio Chemofarma

Mictem -D 160/12,5, comprimidos recubiertos; Micten D 80/12,5, comprimidos recubiertos.

Laboratorio Chile

Amplex 10/160, compromidos recubiertos; Amplex 5/160, comprimidos recubiertos; Amplex 5/80, compromidos recubiertos; Amplex D 10/160/12,5, comprimidos recubiertos; Amplex D 5/160/12,5, comprimidos recubiertos; Valaplex, comprimidos recubiertos 320 mg; Valaplex, comprimidos recubiertos 160 mg; Valaplex, comprimidos recubiertos 80 mg; Valaplex-D, comprimidos recubiertos 160/12,5 mg; Valaplex D 80/12,5, comprimidos recubiertos; Valaplex D Forte 160/25 comprimidos recubiertos.

Laboratorio Lafi

Vartalan D Forte, comprimidos recubiertos; Vartalan-D, comprimidos recubiertos; Vartalan D Plus 160/25, comprimidos recubiertos; Vartalan, comprimidos recubiertos 320 mg; Vartalan, comprimidos recubiertos 160 mg; Vartalan, comprimidos recubiertos 80 mg.

Laboratorio Recalcine

Vartalan AM 10/160, comprimidos recubiertos; Vartalan AM 5/160, comprimidos recubiertos; Vartalan AM 5/320, comprimidos recubiertos; Vartalan AM 5/80, comprimidos recubiertos; Vartalan AM D 5/160/12,5 cápsulas; Vartalan AM D 10/160/12,5 cápsulas.

Laboratorio Galenicum Health Chile

Valvitae, comprimidos recubiertos 80 mg; Valvitae, comprimidos recubiertos 160 mg; Valvitae Plus 80/12,5 comprimidos recubiertos; Valvitae Plus 160/12,5, comprimidos recubiertos; Valvitae Plus 160/25, comprimidos recubiertos.

Laboratorio Andrómaco

Dosara D Forte, comprimidos recubiertos.

Laboratorio Pharma Investi

Ampliron VL 5/80, cápsulas; Ampliron VL 5/160, cápsulas; Ampliron VL 10/160, cápsulas; Ampliron VL H 5/160/12,5, cápsulas; Ampliron VL H 10/160/12,5, cápsulas; Ampliron VL 10/160, comprimidos recubiertos; Ampliron VL 5/80, comprimidos recubiertos; Ampliron VL H 10/160/12,5, comprimidos recubiertos; Ampliron VL H 5/160/12,5, comprimidos recubiertos; Ampliron VL 5/160, comprimidos recubiertos.

