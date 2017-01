Presidente del Colegio Médico: No hay que anular el Eunacom

El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, valoró en Cooperativa los resultados de la prueba Eunacom, aunque aseguró que debe ser modificada para asegurar su calidad.

En diálogo con Lo que Queda del Día, Paris aseguró que los 277 médicos reprobados son "una cifra que ha disminuido, porque originalmente podrían haber abandonado más de 500 y aprobaron en el curso de los exámenes de este año y del año pasado, aproximadamente 150 médicos que no habían aprobado antes".

En relación a la necesidad de la realización de esta prueba, Paris recalcó que los médicos extranjeros "no tienen las mismas mallas curriculares, no tienen los mismos cursos, no se le transmiten los mismos conocimientos de los que se transmiten acá, por lo tanto obviamente la medición es en base al currículum chileno, pero también hay que reconocer que los médicos que estudiaron en el extranjero van a trabajar acá, no van a trabajar en Tombuctú".

"Si van a querer trabajar acá tienen que tener los conocimientos que se exigen para los médicos que trabajan en Chile", añadió.

El profesional aseguró ser partidario de cambios en la medición, pero "no hay que anular el examen, porque es una medida de la calidad".

"Nosotros propiciamos y favorecemos una ley que acaba de salir el viernes pasado, que para los médicos especialistas que hayan obtenido su especialidad en el extranjero no rindan el Eunacom, basta que rindan su examen de especialidad", adelantó.