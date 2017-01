Orden de Piñera a un Stormtrooper inspiró los infaltables memes

El ex Presidente Sebastián Piñera pidió este viernes a un "Stormtrooper", personaje de Star Wars, poner "orden" en La Araucanía, situación que derivó en una gran cantidad de memes en redes sociales.

Piñera acudió a un seminario en la Fundación Avanza Chile donde fue sorprendido por dos cosplayer de la princesa Leia y un guardia de Darth Vader.

Así, el ex Mandatario no perdió la oportunidad y decidió encomendar esta particular misión al Stormtrooper, la que por cierto ordenó el mismo día en que la Presidenta Michelle Bachelet viajó hasta La Araucanía.

Así reaccionaron las redes sociales que convirtieron en trending topic al "Stormtrooper":

"Lo vamos a mandar a poner orden a La Araucanía" (mensaje de Piñera a un Stormtrooper). pic.twitter.com/sQ8rCqaNRL — Jorge Núñez R. (@JotaJotaJota_) 13 de enero de 2017