Evópoli tiene "grandes expectativas" ante inminente anuncio del gabinete de Piñera

El presidente de Evópoli, el diputado electo Francisco Undurraga, transparentó en Cooperativa las "grandes expectativas" de la tienda en la previa a la conformación del gabinete del Presidente electo Sebastián Píñera, pese a la poco abultada cantidad de nombres que presentaron.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el dirigente reconoció que "nuestras expectativas son grandes en varios términos" luego que entregar al futuro Mandatario "una lista que consideramos eran personas aptas para ocupar el cargo".

Undurraga precisó que esperan "una presencia importante en su gabinete de personeros, de políticos de Chile Vamos, de miembros de cada uno de los partidos" y argumentó que "las personas que vayan a acompañar el Presidente tienen que ser personas que indudablemente sean capaces de interpretar el programa de Gobierno que tan bien trabajamos los cuatro partidos" del bloque.

"A mí me hubiese encantado tener más nombres (de Evópoli), pero la verdad es que hicimos un proceso muy acucioso, donde participó todo el partido, se les invitó a participar, y se le presentó (a Piñera) una cantidad no menor, pero tampoco abultada, de personas para que lo acompañen en este primer gabinete. Así que no me siento para nada afectado", aseguró el timonel.

Asimismo, Undurraga calificó como un "intento de formar algún tipo de nombramiento o una mayor cantidad de nombramientos" los dichos del ex timonel de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, quien planteó en La Tercera que Piñera debe recompensar en la confección de su gabinete la contribución del partido en las pasadas elecciones parlamentarias -que la convirtió en el partido "más grande"- y en la campaña.

"Entiendo que todos los partidos hicimos un gran esfuerzo para que el Presidente Piñera fuera electo", recordó el timonel de Evópoli, argumentando que, "si se respeta el principio de proporcionalidad" en el caso de RN y la UDI, que tienen más parlamentarios, debiesen tener "una mayor cantidad de ministros", pero este esfuerzo "no se hizo -y aquí no estoy de acuerdo con Carlos Larraín- para tener ministros, sino que para constituir un Gobierno que verdaderamente beneficie a todos los chilenos".

RN apela a la independencia de los partidos

En medio del análisis al interior de los partidos de Chile Vamos en torno a los cupos del futuro gabinete, el corte que tendrán -si técnico, como en el primer Gobierno, o político- y las tensiones que pueden surgir por las diferencias que entre hay entre las colectividades, el vicepresidente de Renovación Nacional, el diputado Gonzalo Fuenzalida, apeló a mantener la independencia de los partidos.

"El partido tiene que funcionar siendo un partido de Gobierno, pero tampoco es un buzón, que recibe el recado y actúa, sino que también hay un tema de que tenemos cierta independencia y nuestra mirada sobre cómo tienen que hacerse las cosas para que a Chile le vaya bien", advirtió Fuenzalida.

"Eso tiene que confluir también con lo que el Gobierno está haciendo, pero obviamente uno puede tener opiniones distintas, sin perjuicio que las manifiesten dentro de los espacios donde corresponden", apuntó el parlamentario.

En la UDI piden que ministros tengan experiencia política

Por su parte, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, timonel de UDI, aclaró que es importante que quienes conformen el grupo ministerial tengan experiencia política.

"Lo que nosotros siempre hemos dicho es que el Gobierno de Sebastián Piñera terminó mucho mejor que como partió, y por lo mismo, la diferencia entre el final y el comienzo es gue justamente que se incorporó al Gobierno personas con un sentido político mucho mas profundo, de hecho, que venían del Parlamento", analizó la líder greamialista.

Sin embargo, Van Rysselberghe concluyó que "más allá de cupos más, cupos menos, hemos puesto a disposición del Presidente (electo) la mayor cantidad de personas que cumplan con los requisitos que nosotros creemos pueden aportar al Gobierno, pero lo que nos interesa es que sean personas que puedan trabajar con el partido".

El futuro Mandatario se comprometió con dar a conocer a su equipo ministerial después de la visita apostólica del papa Francisco, por ello, ahora las miradas están puestas en las diversas reuniones que ha sostenido el líder de Chile Vamos en su oficina de Apoquindo 3000.

Se espera que entre el martes y miércoles de esta semana se de a conocer la nómina definitiva y este lunes, a las 11:00 horas, los presidentes de los partidos del bloque se reurnirán en la sede de RN.