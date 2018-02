Jorge Ulloa quería construir monumentos a Pinochet en Santiago, Iquique y Valparaíso

El proyecto no tuvo ningún avance, pero leído hoy grafica el fervor que profesaban integrantes de la UDI y RN a Pinochet.

Sebastián Piñera confirmó este lunes al diputado UDI Jorge Ulloa Aguillón como nuevo intendente de la Región del Biobío, a contar del 11 de marzo próximo.

El legislador ha estado en el Congreso de forma ininterrumpida desde 1990 y tiene un historial de declaraciones polémicas, en las que no ha ocultado su adhesión a la dictadura militar y a la figura de Augusto Pinochet.

Una muestra patente de esto es el proyecto de ley que presentó el 20 de diciembre de 2006, sólo 10 días después de la muerte del dictador, a objeto de construir monumentos en su honor "en las ciudades de Santiago, Iquique y Valparaíso".

"Con ocasión de la muerte del ex Presidente de la República Capitán General don Augusto Pinochet U, resulta de toda justicia y representa un deber moral homenajear su memoria y su obra", expresaba Ulloa junto a otros diputados de la UDI y de Renovación Nacional.

"Rescató a Chile de las ruinas"

"La obra del gobierno militar encabezado por el General Pinochet no solo es innegable, sino que representa uno de los aportes más importantes de nuestra historia política", argumentaba entonces la hoy futura autoridad de Gobierno, que también sostenía que "la figura de un ex presidente (...) pertenece a la memoria nacional y a la historia del país, y no caben actitudes mezquinas que pretendan desconocer la realidad".

Los autores de la iniciativa señalan que "mientras la izquierda mundial se dedicaba a injuriar la labor del Gobierno (militar), el presidente Pinochet se dedicó por entero a hacer de Chile un país mejor, (...) condujo a Chile con valentía y visión de estadista y lo situó en el camino del desarrollo y el progreso. Lo rescató desde las ruinas y lo transformó en el país del que hoy todos los chilenos nos sentimos orgullosos".

"La obra del gobierno militar es un hecho evidente e innegable, cumpliendo con creces las expectativas de los chilenos", señala el proyecto (ver archivo adjunto), donde se habla de "innumerables logros" y se resaltan las "virtudes humanas del Presidente Pinochet, su estampa militar y su amor a la patria".

"Estadista, patriota, soldado, ser humano excepcional"

"La historia es justa y hará justicia con la obra del gobierno militar y con el Ex Presidente Pinochet, reconociendo en él al Estadista, al patriota, al soldado, al Fundador del Chile Moderno, en definitiva a un ser humano excepcional que condujo los destinos de la Patria en momentos de dificultad, sorteando con éxito los problemas y transformando al país", decían los diputados UDI en uno de los párrafos más exaltados del escrito.

"El ex Presidente Pinochet y su gobierno significaron un avance indesmentible para el país y negarlo sería negar la historia, por tanto, en justicia corresponde y es un deber recordarlo y homenajearlo como corresponde, sin caer en pequeñeces que en nada optan a la unidad nacional y a la paz social (sic)", se remata.

El proyecto proponía financiar las obras en las tres ciudades "mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados".

No pasó nada

Según se advierte en el sitio web de la Cámara de Diputados, la iniciativa prácticamente no tuvo ningún movimiento: ingresó el 20 de diciembre de 2006 y ese mismo día se derivó a la Comisión de Cultura, donde quedó archivado.

Leído hoy permite recordar el grado de fervor -casi a modo de manifiesto- que profesaban integrantes de la UDI y de Renovación Nacional a Pinochet al momento de su muerte.

Además de Ulloa, los autores del documento son los UDI María Angélica Cristi, Iván Moreira, Marcelo Forni e Ignacio Urrutia, y los RN Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Büchi, Alberto Cardemil, Roberto Delmastro, Pablo Galilea y Germán Verdugo.