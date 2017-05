Piñera y Morel declararon un patrimonio superior a 800 millones de dólares

El ex Presidente Sebastián Piñera y su esposa Cecilia Morel declararon un patrimonio superior a 800 millones de dólares en su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) que entregó al Servicio Electoral en el marco de su candidatura presidencial.

El candidato presidencial UDI-RN-PRI salió a aclarar este jueves el monto entregado por La Tercera la semana pasada, de 600 millones de dólares, aunque esta nueva cifra sigue contrastando con los 2.700 millones de dólares que le atribuyó la revista Forbes al ex Mandatario en marzo y donde se incluía el patrimonio familiar, incluyendo Morel.

Según el resumen de su Declaración de Intereses y Patrimonio entregada por su comando, se siguieron las instrucciones de la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés y que también se tomó "medidas voluntarias para mejorar la calidad y cantidad de información presentada".

En específico, Piñera junto a Morel declararon un patrimonio superior a 800 millones de dólares "que, por la metodología aplicada, subestima el valor económico del mismo".

Según el texto, "no es el objetivo de la Declaración de Intereses y Patrimonio hacer una suma completa del patrimonio de quien declara".

"Piñera incluyó activos personales que no tenía obligación de declarar por más de 115 mil millones de pesos. Piñera incluyó activos de las sociedades en que participa que no tenía obligación de declarar por más de 310 mil millones de pesos. Piñera incluyó voluntariamente la DIP de Cecilia Morel, que contiene activos por más de $105 mil millones. Morel incluyó activos personales que no tenia obligación de declarar por más de $104 mil millones", dice el detalle.

Además, se añade en el texto que la polémica alrededor del valor del patrimonio "es artificial", pues la revista Forbes "estima el patrimonio del grupo familliar con una metodología que desconocemos".